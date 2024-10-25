ЕС хочет усилить санкции против РФ перед возможным возвращением Трампа в Белый дом – Reuters

Европейские дипломаты готовятся поддержать санкции против России, ожидая, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этими планами.

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Чиновники и послы ЕС обсуждают несколько инициатив, которые могут гарантировать долгосрочное сохранение европейских санкций, усиливая их из-за более жесткого соблюдения, даже если Вашингтон изменит курс.

Эти меры будут включать «всеобъемлющие» положения для выявления и предотвращения подозрительных поставок товаров в Россию и более широкие ограничения на морские перевозки нефти, говорят собеседники агентства.

Обсуждается изменение требования, согласно которому замораживание активов центробанка России должно возобновляться европейскими столицами каждые шесть месяцев, сообщили источники.

Ряд стран ЕС работает над идеей «всеобъемлющей» статьи, применяемой к более широкому спектру запрещенного экспорта, сообщили три дипломата.

Это позволило бы таможенным службам задерживать поставки, если пункт назначения кажется нелогичным, например, пересечение РФ, чтобы добраться до стран Центральной Азии.

Такие планы обсуждаются в ожидании возможного изменения позиции Вашингтона при переизбрании Трампа.

Любое смягчение со стороны США поставит Европу в затруднительное положение, поскольку именно Соединенные Штаты, имея широкие полномочия наказывать за нарушение санкций, в основном обеспечивают соблюдение правил.

ЕС теперь пытается найти свои средства для усиления контроля и укрепления своих ограничений против России, отметило издание.

Ожидается, что в список санкций ЕС будут добавлены по меньшей мере 45 судов, поскольку западные союзники стремятся усилить ограничение цены на российскую нефть, установленное G7, сказал один из собеседников.

Точечная направленность на определенные танкеры – лучший способ причинения вреда российским доходам от нефти. Западные государства также начинают оказывать давление на страны, где зарегистрированы танкеры, сообщают источники.

Контекст

ЕС может возобновить дискуссии о новых санкциях против экономики России в январе 2025 года, писало ранее Politico. Сейчас в ЕС главенствует Венгрия, практически прекратившая дискуссию о любых ограничительных мерах. В январе главою станет Польша, выступающая за их усиление.

Россия увеличила мощность своего «теневого флота» нефтяных танкеров почти на 70% по сравнению с прошлым годом, несмотря на санкции против страховщиков и судоходных компаний, пишет FT 14 октября.

В первом полугодии 2024 года поступления от продажи нефти и газа в федеральный бюджет России выросли примерно на 41% в годовом исчислении, до 5,7 трлн руб. ($65,12 млрд), сообщило министерство финансов РФ. Это обусловлено ростом цен на нефть и ослаблением рубля. В первой половине года средняя цена на флагманскую российскую нефть сорта Urals составляла $69,1 за баррель, что выше установленного Западом ценового рубежа в $60 по сравнению с $52,5 за аналогичный период 2023 года.

17 октября Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа. На сегодняшний день это самый большой пакет санкций против «теневого флота» Путина.