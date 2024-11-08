ЕС изучает возможность увеличения помощи Украине, если Трамп откажется от нее – Bloomberg

Европейские чиновники обсудили, будет ли блок готов и далее поддерживать Украину в войне с Россией во время встречи в Будапеште в четверг, 7 ноября, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Главная обеспокоенность Европы состоит в том, что Дональд Трамп стремится переложить на нее «финансовое бремя» войны.

Ключевые факты

Лидеры Европейского Союза пытаются выяснить, смогут ли они продлить военную поддержку Украины, если Трамп решит прекратить помощь со стороны США.

Трамп обещал во время предвыборной кампании, которая быстро прекратит боевые действия в Украине, но была неоднозначна в своей поддержке Киева. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг призвал европейских лидеров сосредоточиться на сохранении поставок оружия и не подрывать его позиции разговорами о прекращении огня или уступках Владимиру Путину.

«Если мы сегодня говорим о возможности мира, то это потому, что украинцы проявили чрезвычайное мужество, а Запад поддержал Украину, – заявила журналистам премьер-министр Италии Джорджия Мелони, прибыв на второй день переговоров в пятницу, 8 ноября. – Однако посмотрим, как будет развиваться сценарий в ближайшие недели».

В то время как некоторые утверждали, что Европе следует дождаться инаугурации Трампа в январе, чтобы узнать его намерения в отношении Украины, другие заявили, что лидеры не могут позволить себе такую роскошь, и Европейская комиссия должна выдвинуть предложения о том, как блок отреагирует на прекращение помощи со стороны США.

Трамп уже начал первый раунд телефонных звонков с европейскими лидерами. По крайней мере, в одном из этих разговоров обсуждался подход Трампа к переговорам с Путиным, согласно данным источника. Трамп дал понять, что он осознает, что не может просто подтолкнуть Украину к уступкам Путину, не получив ничего вместо этого, сказал чиновник на условиях анонимности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, хозяин саммита и крупнейший сторонник Трампа в Европе, заявил журналистам в четверг, что теперь «открыт вопрос» о том, предоставит ли США и ЕС последний пакет помощи в размере €50 млрд.

В пятницу Орбан, давно выступающий против помощи Киеву и развивающий тесные связи как с Путиным, так и с Трампом, сказал, что Европа не может финансировать то, что он назвал «проигранной» войной самостоятельно, и заявил, что США прекратят свою поддержку.

Контекст

24 сентября Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны выйти из войны в Украине, а Европа недостаточно поддерживает Киев. Трамп считает, что администрация Джо Байдена втянула страну в войну в Украине и не может найти способ из нее выйти. Он заявил, что только став президентом, сможет достичь договоренностей для выхода США из этой войны.

Дональд Трамп победил в выборах 2024 года и станет вторым экс-президентом США, который вернется в Белый дом после поражения, отметил CNN. Трамп выиграл выборы в 2016 году, но проиграл в 2020 году. До него этот путь прошел Гровер Кливленд: он участвовал в трех кампаниях подряд – в 1884-м, 1888-м и 1892 годах, но победил в 1884-м и 1892-м.

Возвращение Трампа к власти приносит неопределенность поддержки США Украины против российского вторжения, приверженности США военному альянсу НАТО и перспективы введения пошлин на экспорт в Соединенные Штаты.

Трамп может предложить Украине заморозить войну с Россией, отказавшись от вступления в НАТО не менее 20 лет, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их словам, такой сценарий окончания войны сейчас обсуждается советниками Трампа.