Фондовий ринок США продовжує страждати через торгові війни Трампа. Найбільше втратив Nasdaq

Американський фондовий ринок 10 березня падає через побоювання, що торгові війни Дональда Трампа сповільнять економіку США, пише Reuters.
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Деталі
- Найбільше постраждав індекс Nasdaq, який втратив 3,4% і опустився до майже шестимісячного мінімуму. Ширший індекс S&P 500 також у мінусі – він впав на 2,1% і закрився нижче своєї 200-денної середньої. Це може свідчити про подальші втрати на ринку. Промисловий Dow Jones втратив 1,1%.
- Найгірше показали себе технологічні компанії. Акції Nvidia впали на 4,4%, Microsoft і Amazon – на 3%. Технологічний сектор загалом просів на 4%, потягнувши за собою весь ринок.
- Аналітики прогнозують подальшу турбулентність. 91% опитаних Reuters економістів вважають, що ризики рецесії зросли через нестабільну торговельну політику Трампа. Банк HSBC знизив рейтинг американських акцій, вказавши на невизначеність на ринку.
- Попри загальне падіння, акції компаній, що продають товари першої необхідності, дещо зросли.
Контекст
Трамп запровадив мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю. 4 березня вони набули чинності. Пізніше США скасували тарифи на деякі товари з Канади і Мексики, зокрема для автовиробників.
10 березня стало відомо, що Китай запровадив нові тарифи на американські товари вартістю $22 млрд, зокрема на сільськогосподарську продукцію.
На цих вихідних Трамп не виключив, що його політика може спричинити рецесію в США. Експерти, а також американські фермери, починають побоюватися, що країни рухаються до шкідливого повторення торговельної війни між США та Китаєм, яка мала місце під час першого президентського терміну Трампа. Його тарифна боротьба у 2018 році призвела до втрат американського сільського господарства на $27 млрд, хоча ферми отримали компенсацію від федерального уряду в розмірі до $23 млрд за торговельні збої.
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