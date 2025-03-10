Фондовий ринок США продовжує страждати через торгові війни Трампа. Найбільше втратив Nasdaq

Деталі

Найбільше постраждав індекс Nasdaq, який втратив 3,4% і опустився до майже шестимісячного мінімуму. Ширший індекс S&P 500 також у мінусі – він впав на 2,1% і закрився нижче своєї 200-денної середньої. Це може свідчити про подальші втрати на ринку. Промисловий Dow Jones втратив 1,1%.

Найгірше показали себе технологічні компанії. Акції Nvidia впали на 4,4%, Microsoft і Amazon – на 3%. Технологічний сектор загалом просів на 4%, потягнувши за собою весь ринок.

Аналітики прогнозують подальшу турбулентність. 91% опитаних Reuters економістів вважають, що ризики рецесії зросли через нестабільну торговельну політику Трампа. Банк HSBC знизив рейтинг американських акцій, вказавши на невизначеність на ринку.

Попри загальне падіння, акції компаній, що продають товари першої необхідності, дещо зросли.

Контекст

Трамп запровадив мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю. 4 березня вони набули чинності. Пізніше США скасували тарифи на деякі товари з Канади і Мексики, зокрема для автовиробників.

10 березня стало відомо, що Китай запровадив нові тарифи на американські товари вартістю $22 млрд, зокрема на сільськогосподарську продукцію.

На цих вихідних Трамп не виключив, що його політика може спричинити рецесію в США. Експерти, а також американські фермери, починають побоюватися, що країни рухаються до шкідливого повторення торговельної війни між США та Китаєм, яка мала місце під час першого президентського терміну Трампа. Його тарифна боротьба у 2018 році призвела до втрат американського сільського господарства на $27 млрд, хоча ферми отримали компенсацію від федерального уряду в розмірі до $23 млрд за торговельні збої.