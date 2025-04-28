Forbes вперше відзначив найкращих HR-керівників країни. Хто очолив рейтинг

Forbes Ukraine вперше презентував рейтинг Хто є хто: найефективніші HR-лідери. Нагородження відбулося 25 квітня на форумі «НадЛюди».

Ключові факти

Найефективнішим HR-лідером України став Андрій Булах, 47, заступник голови правління МХП.

Цей проєкт — продовження дослідження «Хто є хто в українському бізнесі», восени ми презентували 303 СЕО великих компаній, зараз — найефективніших НR-лідерів.

Мета проєкту — визначити найефективніших HR-спеціалістів країни і поширити їхній досвід: як вони справляються із браком персоналу, вигорянням людей, реінтеграцією ветеранів.

Загалом у шортлісті рейтингу було 37 HR-директорів (або керівників HR-напрямів). З цього списку за допомогою журі було визначено 11 найкращих (10-те й 11-те місця набрали однакову кількість балів). Лонгліст учасників визначала редакція — збирали рекомендації з HR та фахівців із підбору персоналу спільно з експертами компанії Korn Ferry. Журі складалося з партнерів провідних executive search компаній Odgers Berndtson, Boyden, Korn Ferry, Ward Howell, Heidrick & Struggles, AgriPersonnel.

Журі оцінювало кандидатів за п’ятьма критеріями: «Управління змінами», «Стратегічне бачення», «Людиноцентричність», «Інноваційність» та «Бізнес-мислення». Ми попросили експертів виставити бали від одного до п’яти і сумували результат. До уваги бралися досягнення HRD за 2024 рік та частину 2025-го.

Обкладинка проєкту Хто є хто: найефективніші HR-лідери

З повним рейтингом Хто є хто: найефективніші HR-лідери можна буде ознайомитися у новому номері Forbes Ukraine. Купити свіжий випуск можна за цим посиланням.