City Capital Group, принадлежащая Оферу Керзнеру, станет владельцем двух активов в центре столицы – первой очереди БЦ «Леонардо» и ТРЦ «Универмаг «Украина», говорится в материале Forbes Ukraine» . Продавец – ирландская банковская корпорация IBRC.

Подробности

Часть «Леонардо» и «Универмаг «Украина» вскоре получат нового владельца, рассказали Forbes Ukraine пятеро топ-менеджеров с рынка коммерческой недвижимости и инвесткомпаний.

«Люблю Украину, верю в страну и ее потенциал. Мы инвестируем в Украину уже много лет и хотели бы продолжать здесь бизнес», – говорится в письменном комментарии бенефициарного владельца City Capital Group Офера Керзнера.

БЦ «Леонардо» состоит из двух очередей общей площадью 60 000 кв. м. Керзнер покупает первую – ее открыли в 2005 году в здании бывшей гостиницы. Реконструкцией занималась компания «Ярославов Вал» Леонида Юрушева. Площадь объекта – 23 155 кв. м.

Площадь «Универмага «Украина» – 45 330 кв. м, в нем представлены «Велмарт», Brocard, Intertop, Pandora, Jysk, Reserved, Sinsay.

Аналитический отдел Forbes Ukraine оценивает сумму сделки на уровне $70–100 млн. Дополнительно – инвестиции в модернизацию объектов.

Контекст

Офер Керзнер начал бизнес в Украине в 1998 году. В 2007-м сформировал группу компаний City Capital Group, говорится на сайте компании.

В портфеле City Capital Group – шесть коммерческих объектов в столице. Среди них бизнес-центры Platforma Korolenkivska и Platforma Office Club, маркет-мол «Дарынок» и «Арт-завод Платформа».

В 2024 году выручка «Универмаг «Украина» выросла почти на 13%, до 113 млн грн, за первый квартал 2025-го – почти на 25%, до 33 млн грн. Обязательства на начало 2025 года составили 3,9 млрд грн и на первый квартал почти не изменились.

Выручка «Квинн Пропертиз Юкрейн» в прошлом году выросла на 18,5%, до 126 млн грн, за первый квартал 2025-го – на 20,6%, до 36,5 млн грн, по данным YouControl. В начале 2025 года компания имела обязательства на 1,4 млрд грн, в марте – 1,2 млрд грн.