Найбільшу угоду провів Максим Кріппа, коли в кінці 2023-го купив БЦ «Парус» у Вадима Столара. Сума не розкривалася, «Парус» площею 75 000 кв. м міг коштувати близько $80-100 млн, оцінювали учасники ринку. Це довоєнні ціни, говорив Кріппа в інтерв’ю Forbes Ukraine у грудні 2024-го.

Dragon Capital у 2022–2023 роках продав два БЦ сукупною площею 14 400 кв. му Києві. Один – Товариству Червоного Хреста, другий – співвласникам BetConstruct. Вартість – по $1000 за кв. м, розповідав в YouTube-інтерв’ю Томаш Фіала. На початку 2025-го Dragon Capital виставив на продаж ще один бізнес-центр – Borychiv (4000 кв. м) за $8,1 млн.

У квітні 2025-го поруч із БЦ «Леонардо» продали колишній головний офіс «Сбербанку» на вул. Володимирській. На відкритому аукціоні на Prozorro «Національний фонд інвестицій України» запропонував за приміщення площею близько 6870 кв. м – $22 млн.

За час війни також змінили власників два ТРЦ. У 2023-му «Птахоплемзавод «Коробівський» Сергія Сподіна придбав «Магелан» (28 500 кв. м) майже за $17 млн, у 2024-му Dragon Capital – київський ТРЦ «Караван Outlet» (57 321 кв. м) орієнтовною вартістю $40–60 млн.