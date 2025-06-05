City Capital Group, що належить Оферу Керзнеру, стане власником двох активів у центрі столиці – першої черги БЦ «Леонардо» і ТРЦ «Універмаг «Україна», йдеться у матеріалі Forbes Ukraine. Продавець – ірландська банківська корпорація IBRC.
Деталі
- БЦ «Леонардо» складається з двох черг загальною площею 60 000 кв. м. Керзнер купує першу – її відкрили у 2005-му в будівлі колишнього готелю. Реконструкцією займалася компанія «Ярославів Вал» Леоніда Юрушева. Площа об’єкту – 23 155 кв. м.
- ТРЦ відкрили півстоліття тому і потім у 2004-му реконструювали. Площа «Універмагу «Україна» – 45 330 кв. м, у ньому представлені «Велмарт», Brocard, Intertop, Pandora, Jysk, Reserved, Sinsay.
- У 2024 році виторг «Універмаг Україна» зріс майже на 13% до 113 млн грн, за перший квартал 2025-го – майже на 25% до 33 млн грн. Зобовʼязання на початок 2025 року становили 3,9 млрд грн і на перший квартал майже не змінились.
- Виторг «Квінн Пропертіз Юкрейн» минулоріч зріс на 18,5% до 126 млн грн, за перший квартал 2025-го – на 20,6% до 36,5 млн грн, за даними YouControl. На початку 2025-го компанія мала зобов’язань на 1,4 млрд грн, у березні – 1,2 млрд грн.
- Аналітичний відділ Forbes Ukraine оцінює суму угоди на рівні $70–100 млн. Додатково – інвестиції в модернізацію об’єктів. Двоє гравців з ринку – топменеджер консалтингової компанії і власник інвестиційної компанії – оцінюють вартість кв. м в першій черзі БЦ «Леонардо» до $2000.
- «Люблю Україну, вірю в країну та її потенціал. Ми інвестуємо в Україну вже багато років і хотіли б продовжувати тут бізнес», – йдеться в письмовому коментарі бенефіціарного власника City Capital Group Офера Керзнера.
Які ще торгові і бізнес-центри купили під час війни
Найбільшу угоду провів Максим Кріппа, коли в кінці 2023-го купив БЦ «Парус» у Вадима Столара. Сума не розкривалася, «Парус» площею 75 000 кв. м міг коштувати близько $80-100 млн, оцінювали учасники ринку. Це довоєнні ціни, говорив Кріппа в інтерв’ю Forbes Ukraine у грудні 2024-го.
Dragon Capital у 2022–2023 роках продав два БЦ сукупною площею 14 400 кв. му Києві. Один – Товариству Червоного Хреста, другий – співвласникам BetConstruct. Вартість – по $1000 за кв. м, розповідав в YouTube-інтерв’ю Томаш Фіала. На початку 2025-го Dragon Capital виставив на продаж ще один бізнес-центр – Borychiv (4000 кв. м) за $8,1 млн.
У квітні 2025-го поруч із БЦ «Леонардо» продали колишній головний офіс «Сбербанку» на вул. Володимирській. На відкритому аукціоні на Prozorro «Національний фонд інвестицій України» запропонував за приміщення площею близько 6870 кв. м – $22 млн.
За час війни також змінили власників два ТРЦ. У 2023-му «Птахоплемзавод «Коробівський» Сергія Сподіна придбав «Магелан» (28 500 кв. м) майже за $17 млн, у 2024-му Dragon Capital – київський ТРЦ «Караван Outlet» (57 321 кв. м) орієнтовною вартістю $40–60 млн.
Контекст
Офер Керзнер розпочав бізнес в Україні у 1998 році. В 2007 році сформував групу компаній City Capital Group, йдеться на вебсайті компанії.
У портфелі City Capital Group – шість комерційних обʼєктів у столиці. Серед них бізнес-центри Platforma Korolenkivska і Platforma Office Club, маркет-мол «Даринок» та «Арт-завод Платформа».
У Києві 2,26 млн кв. м загальної кількості офісів, йдеться в дослідженні компанії CBRE Ukraine. Частка вільних площ – 22,2%. Середня ціна оренди офісів класу А в першому кварталі 2025 року становила $16–22 за кв. м на місяць.
Обсяг торгової нерухомості в Києві – 2,45 млн кв. м, за даними компанії UTG. У 2024 році частка вільних площ у торгових центрах Києва становила 13,1%, за підрахунками її аналітиків. Середні ставки оренди для магазинів торгової галереї площею 50-200 кв. м у грудні 2024 року в Києві становили $22 за кв. м.
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