«Интерпайп» сменил СЕО: компанию возглавил Лука Занотти. Что о нем известно

Украинская промышленная группа «Интерпайп» сменила топ-менеджмент. Гендиректором назначен Лука Занотти, а Андрей Коротков, возглавлявший компанию в период полномасштабной войны, занял должность операционного директора. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Подробности

Лука Занотти – выходец из Tenaris, одного из ведущих мировых производителей труб. С 2018 года он возглавлял американское подразделение Tenaris, а до этого был вице-президентом компании и руководил бизнесом в Европе.

В свое время Занотти работал в сфере закупок, консалтинга и развития бизнеса на рынках Европы, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. По образованию Занотти – инженер-электронщик, имеет степень MBA с SDA Bocconi. Гражданин Италии, он начинал карьеру как офицер итальянской армии.

«Для меня честь возглавить «Интерпайп». Компания демонстрирует поразительную стойкость и потенциал даже в условиях войны. Впечатляет решительность ее команды, и я рад работать с этими людьми для дальнейшего роста», – прокомментировал свое назначение Занотти.

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Контекст

«Интерпайп» – производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется в более чем 50 стран мира. В 2024 году группа реализовала 511 000 т трубной продукции и 115 000 т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

Общая численность сотрудников «Интерпайпа» – около 9500. В 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,5 млрд грн.