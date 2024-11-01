Пассажирское направление «Укрзализныци» возглавил руководитель КЭВРЗ Олег Головащенко

Руководителем филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» назначен Олег Головащенко, ранее возглавлявший Киевский электровагоноремонтный завод. Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Перцовский.
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного!
Подробности
- Приоритеты Головащенко на новой должности включают обеспечение качественного подвижного состава, изготовление новых вагонов и ремонт старых, заявил Перцовский.
- Сам Головащенко на своей странице в Facebook написал, что имеет «необходимый опыт, навыки, команду единомышленников». «Четко понимаю, что легко не будет ни мне, ни моим новым коллегам. Но делаем фокус на результативность», – сказал он.
Контекст
В 2017 году УЗ объединила все подразделения пассажирских перевозок шести региональных филиалов в один филиал «Пассажирская компания». Таким решением УЗ хотела оптимизировать управление парком подвижного состава и всеми видами ресурсов, задействованными в процессе перевозки пассажиров.
Ранее региональные филиалы самостоятельно распоряжались парком пассажирских вагонов. Причем во многих случаях допускались длительные простои подвижного состава и значительный профицит по отдельным направлениям. Объединение этого направления в одну компанию позволяет оперативно управлять парком и быстро реагировать на потребности, заявляли в УЗ.
21 октября Кабмин назначил Александра Перцовского новым председателем правления компании сроком на три года. До этого он возглавлял пассажирское направление УЗ.
7 октября Евгений Лященко написал заявление об уходе с поста главы УЗ. Увольнение произошло после назначения нового профильного министра Алексея Кулебы и присоединения к наблюдательному совету УЗ Александра Камышина, советника президента Владимира Зеленского. Что стоит за увольнением топ-менеджера, в каком состоянии сейчас УЗ, читайте в материале Forbes Ukraine.
В 2023 году «Укрзализныця» вышла на 4,9 млрд грн прибыли против почти 10 млрд грн убытков в 2022-м. В этом году ущерба не избежать, если не изменить принцип тарифообразования, рассказывал Лященко в интервью Forbes Ukraine в июле.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.