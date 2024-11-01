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Пассажирское направление «Укрзализныци» возглавил руководитель КЭВРЗ Олег Головащенко

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Олег Головащенко /Facebook

Олег Головащенко Фото Facebook

Руководителем филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» назначен Олег Головащенко, ранее возглавлявший Киевский электровагоноремонтный завод. Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Перцовский.

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Подробности

  • Приоритеты Головащенко на новой должности включают обеспечение качественного подвижного состава, изготовление новых вагонов и ремонт старых, заявил Перцовский.
  • Сам Головащенко на своей странице в Facebook написал, что имеет «необходимый опыт, навыки, команду единомышленников». «Четко понимаю, что легко не будет ни мне, ни моим новым коллегам. Но делаем фокус на результативность», – сказал он.

Контекст

В 2017 году УЗ объединила все подразделения пассажирских перевозок шести региональных филиалов в один филиал «Пассажирская компания». Таким решением УЗ хотела оптимизировать управление парком подвижного состава и всеми видами ресурсов, задействованными в процессе перевозки пассажиров.

Ранее региональные филиалы самостоятельно распоряжались парком пассажирских вагонов. Причем во многих случаях допускались длительные простои подвижного состава и значительный профицит по отдельным направлениям. Объединение этого направления в одну компанию позволяет оперативно управлять парком и быстро реагировать на потребности, заявляли в УЗ.

21 октября Кабмин назначил Александра Перцовского новым председателем правления компании сроком на три года. До этого он возглавлял пассажирское направление УЗ.

7 октября Евгений Лященко написал заявление об уходе с поста главы УЗ. Увольнение произошло после назначения нового профильного министра Алексея Кулебы и присоединения к наблюдательному совету УЗ Александра Камышина, советника президента Владимира Зеленского. Что стоит за увольнением топ-менеджера, в каком состоянии сейчас УЗ, читайте в материале Forbes Ukraine.

В 2023 году «Укрзализныця» вышла на 4,9 млрд грн прибыли против почти 10 млрд грн убытков в 2022-м. В этом году ущерба не избежать, если не изменить принцип тарифообразования, рассказывал Лященко в интервью Forbes Ukraine в июле.

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