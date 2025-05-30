Министр финансов Сергей Марченко объяснил задержку реформы таможни изменением условий, в том числе с точки зрения поддержки реформы ключевыми международными партнерами. Об этом он сказал на конференции Forbes Money .

Ключевые факты:

Кадровой перезагрузки маловато для полноценного перезапуска такой системной организации, как таможня, отмечает Марченко. «В условиях необходимости постоянного поступления доходов в бюджет это должна быть качественно просчитанная модель», – сказал он.

«Мы сейчас не находимся в тех условиях, при которых планировали реформу, – сказал министр. – В том числе в части поддержки этой реформы со стороны наших ключевых партнеров».

«Поэтому мы можем также привести аргументы, почему эта реформа дальше пока не запустилась», – добавил Марченко. Министр надеется, что в ближайшее время поддержка партнеров в этом вопросе усилится и реформа получит «должное решение».

Контекст

Украинские власти в соответствии с Меморандумом об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом (МВФ) обязались назначить постоянного главу таможни до конца июня 2025-го.

До конца прошлого года Кабмин должен был сформировать конкурсную комиссию для отбора главы.

Минфин совместно с Министерством иностранных дел (МИД) подали проект акта об утверждении состава комиссии 17 февраля, однако секретариат Кабмина 26 марта вернул документ на доработку, сообщало министерство в письменном ответе по запросу Forbes Ukraine.