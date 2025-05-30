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«Кадрового перезавантаження недостатньо». Марченко розповів про реформу митниці

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

1 хв читання

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив затримку реформи митниці зміною умов, у тому числі з погляду підтримки реформи ключовими міжнародними партнерами. Про це він сказав на конференції «Forbes Money».

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Ключові факти:

  • Кадрового перезавантаження замало для повноцінного перезапуску такої системної організації, як митниця, наголошує Марченко. «В умовах потреби постійного надходження доходів до бюджету це має бути якісно прорахована модель», – сказав він.
  • «Ми зараз не перебуваємо в тих умовах, за яких планували реформу, – сказав міністр. – У тому числі в частині підтримки цієї реформи збоку наших ключових партнерів».
  • «Тому ми можемо також привести аргументи, чому ця реформа далі поки що не запустилася», – додав Марченко. Міністр сподівається, що найближчим часом підтримка партнерів в цьому питанні посилиться і реформа отримає «належне вирішення». 

Контекст

Українська влада відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ) зобовʼязалася призначити постійного очільника митниці до кінця червня 2025-го. 

До кінця минулого року Кабмін мав сформувати конкурсну комісію для відбору голови.

Мінфін спільно з Міністерством закордонних справ (МЗС) подали проєкт акта про затвердження складу комісії 17 лютого, однак секретаріат Кабміну 26 березня повернув документ на доопрацювання, повідомляло міністерство у письмовій відповіді на запит Forbes Ukraine.

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