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Камера хранения в почтомате. «Новая почта» запускает услугу хранения вещей

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

На фестивале Atlas Weekend в Киеве 18–20 июля «Новая почта» предложит посетителям новую услугу – хранение личных вещей в почтоматах. Это решение, сочетающее удобство, бесконтактность и круглосуточный доступ – все через приложение, говорится в сообщении компании.

Воспользоваться локером на фестивале Atlas Weekend можно за 100 грн /пресс-служба «Новой почты»

Воспользоваться локером на фестивале Atlas Weekend можно за 100 грн Фото пресс-служба «Новой почты»

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Подробности

  • Воспользоваться локером на фестивале можно по фиксированной цене – 100 грн за услугу. Максимальный срок хранения составляет пять дней.
  • Почтоматы №44413 и №44313 с функцией хранения размещены у главного и инклюзивного входов. Оставить вещи можно быстро и бесконтактно через приложение «Новой почты».
  • Чтобы воспользоваться услугой, достаточно: иметь загруженное приложение «Новой почты» и включенный Bluetooth; отсканировать QR-код на почтомате; проверить данные и нажать «Открыть ячейку», положить вещи, подтвердить загрузку и закрыть дверцу. Чтобы забрать вещи: откройте приложение, оплатите услугу, откройте ячейку.

Контекст

Ранее совладелец компании Владимир Поперешнюк заявлял, что «Новая почта» может зайти в сегмент экспресс-доставки еды и фармацевтики, где господствуют Glovo и Bolt, если на это будет запрос пользователей.

За три года войны выручка группы Nova выросла вдвое, до 54,25 млрд грн. Чистая прибыль в среднем росла на треть ежегодно, но в 2024-м – на 11%, до 3,81 млрд грн.

Первый квартал 2025-го – один из самых плохих за время войны – прибыль упала на 21% по сравнению с результатами января–марта 2024-го, до 568 млн грн. Выручка за квартал выросла на 20,7%, до 14,33 млрд грн.

Компания ищет новые ниши для роста и оптимизирует штат. В 2021 году основатели «Новой почты» Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк инвестировали в курьерский сервис iPost. Это украинская онлайн-платформа, соединяющая курьеров и отправителей. Курьеры регистрируются в приложении iPost, где находят заказы, и доставляют их за оплату.

1 февраля в «Новой почте» стартовала реформа оптимизации бизнес-процессов, вдохновленная DOGE Илона Маска. В НП она получила название Nova IDEA, говорит Поперешнюк. Что заставило НП прибегнуть к радикальной оптимизации, читайте здесь.

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