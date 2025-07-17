На фестивалі Atlas Weekend у Києві 18–20 липня «Нова пошта» запропонує відвідувачам нову послугу – зберігання особистих речей у поштоматах. Це рішення, яке поєднує зручність, безконтактність і цілодобовий доступ – все через застосунок, йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

Скористатися локером на фестивалі можна за фіксованою ціною – 100 грн за послугу. Максимальний термін зберігання становить пʼять днів.

Поштомати №44413 та №44313 із функцією зберігання розміщені біля головного та інклюзивного входів. Залишити речі можна швидко та безконтактно – через застосунок «Нової пошти».

Щоб скористатися послугою, достатньо: мати завантажений застосунок «Нової пошти» й увімкнений Bluetooth; відсканувати QR-код на поштоматі; перевірити дані та натиснути «Відкрити комірку», покласти речі, підтвердити завантаження та зачинити дверцята. Щоб забрати речі: відкрийте застосунок, сплатіть послугу, відчиніть комірку.

Контекст

Раніше співвласник компанії Володимир Поперешнюк заявляв, що «Нова пошта» може зайти в сегмент експрес-доставки їжі та фармацевтики, де панують Glovo і Bolt, якщо на це буде запит користувачів.

За три роки війни виторг групи Nova зріс удвічі, до 54,25 млрд грн. Чистий прибуток в середньому зростав на третину щороку, але у 2024-му – на 11%, до 3,81 млрд грн.

Перший квартал 2025-го – один із найгірших за час війни – прибуток впав на 21% порівняно з результатами січня–березня 2024-го, до 568 млн грн. Виторг за квартал зріс на 20,7%, до 14,33 млрд грн.

Компанія шукає нові ніші для зростання та оптимізовує штат. У 2021 році засновники «Нової пошти» Вячеслав Климов і Володимир Поперешнюк інвестували в курʼєрський сервіс iPost. Це українська онлайн-платформа, що зʼєднує курʼєрів і відправників. Курʼєри реєструються в додатку iPost, де знаходять замовлення, і доставляють їх за оплату.

1 лютого в «Новій пошті» стартувала реформа оптимізації бізнес-процесів, натхненна DOGE Ілона Маска. В НП вона отримала назву Nova IDEA, каже Поперешнюк. Що змусило НП вдатися до радикальної оптимізації, читайте тут.