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Поперешнюк не виключає заходу «Нової пошти» в нішу Glovo та Bolt

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

«Нова пошта» може зайти в сегмент експрес-доставки їжі та фармацевтики, де панують Glovo та Bolt, якщо на це буде запит користувачів, повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк в інтерв’ю Forbes Ukraine.

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Деталі

  • «Будемо йти за клієнтом», – повідомив Поперешнюк. Він додав, що якщо такий запит з боку користувачів на таку послугу від «Нової пошти» – буде, то компанія шукатимемо варіанти.
  • Серед нових ніш, які Nova розвиватиме в Україні – фулфілмент, повідомив співвласник групи. «Ідея в тому, щоб здійснювати доставку, наприклад, з Львова до Дніпра за три години», – пояснив він.

Контекст

За три роки війни виторг групи Nova зріс удвічі, до 54,25 млрд грн. Чистий прибуток в середньому зростав на третину щороку, але у 2024-му – на 11%, до 3,81 млрд грн.

Перший квартал 2025-го – один із найгірших за час війни – прибуток впав на 21% порівняно з результатами січня-березня 2024-го, до 568 млн грн. Виторг за квартал зріс на 20,7%, до 14,33 млрд грн. 

Компанія шукає нові ніші для зростання та оптимізовує штат. У 2021-му році засновники «Нова пошта» Вячеслав Климов і Володимир Поперешнюк інвестували в курʼєрський сервіс iPost. Це українська онлайн-платформа, що зʼєднує курʼєрів і відправників. Курʼєри реєструються в додатку iPost, де знаходять замовлення і доставляють їх за оплату.

1 лютого в «Новій пошті» стартувала реформа оптимізації бізнес-процесів, натхненна DOGE Ілона Маска. В НП вона отримала назву Nova IDEA, каже Поперешнюк.

Найбільша поштова компанія країни «Нова пошта» загальмувала вперше з початку війни. Що змусило НП вдатися до радикальної оптимізації, читайте тут.

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