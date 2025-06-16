На саммите G7 в Канаде Украина намерена обсуждать вопросы давления на Россию, использования замороженных активов РФ, санкции и ограничения цен на российскую нефть, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вене 16 июня, пишет «Интерфакс-Украина» .

Ключевые факты

«Что касается «Семерки»: для нас очень важно, какое конкретное давление мы можем оказать, чтобы остановить Путина, чтобы он прекратил огонь, прекратил войну. Мы будем обсуждать замороженные российские активы с лидерами. Также будем обсуждать санкции», – сказал Зеленский по итогам встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Кроме того, по словам президента Украины, государство намерено обсудить price-cup на нефть.

В то же время во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский собирается обсудить оборонный пакет, который Украина готова купить.

«Один из вопросов, которые я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече по оборонному пакету, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать, и я уверен, что у нас будет такая возможность…», – заявил Зеленский.

Контекст

Команды президентов Украины и США работают над организацией встречи лидеров на саммите G7. Зеленский надеется лично обсудить вопросы санкций с Трампом.

С 5 декабря 2022 года цена морских поставок российской сырой нефти ограничена $60 за баррель, а с 5 февраля 2023-го действуют отдельные лимиты для нефтепродуктов. Это часть санкций, направленных на ослабление денежной состоятельности РФ в войне.

Компании стран коалиции могут предоставлять услуги по транспортировке, страхованию, финансированию или брокерству только при условии, что нефть стоит не более чем установленный лимит. Танкеры, застрахованные или профинансированные G7 или ЕС, перевозят российскую нефть только при соблюдении этого предела.

Европейский союз и Великобритания стремятся снизить предельную цену на продажу российской нефти, с $60 до $45 за баррель, чтобы оказывать давление на доходы России, в то же время США выступают против снижения ценового потолка.