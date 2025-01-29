DeepSeek кидає виклик Nvidia. WSJ розбиралася чи впаде попит на дорогі чипи

Нова китайська ШІ-модель DeepSeek показала, що попит на передові чипи Nvidia може впасти. Водночас економічний ефект від прориву DeepSeek ще не визначений: деякі експерти вважають, що побоювання перебільшені, пише WSJ . Окрім того, успіх DeepSeek може привернути увагу американських регуляторів.

Ключові факти

DeepSeek продемонстрував прорив у розробці ШІ, створивши модель, яка конкурує з найсучаснішими рішеннями, але потребує значно менше дорогих чипів Nvidia для навчання. Це кидає виклик бізнес-моделі Nvidia, зазначило видання.

Хоча компанія намагається представити успіх DeepSeek як позитивний сигнал для галузі, інвестори занепокоєні, що ефективніші методи створення ШІ можуть підірвати її домінування.

Основна загроза для Nvidia полягає в тому, що якщо моделі на зразок DeepSeek стануть популярними, потреба в її дорогих чипах може зменшитися. Крім того, великі технологічні компанії, зокрема Amazon, Google і Microsoft, вже розробляють власні чипи для ШІ, а конкуренти, такі як Intel та AMD, активно просувають свої альтернативи.

Водночас економічний ефект від прориву DeepSeek ще не визначений: деякі експерти вважають, що дешевший і доступніший ШІ може збільшити загальний попит на обчислювальні ресурси, що в перспективі може навіть допомогти Nvidia.

Успіх DeepSeek може привернути увагу американських регуляторів. США останніми роками запровадили суворі експортні обмеження на передові чипи для Китаю, щоб сповільнити розвиток китайського ШІ. Nvidia була змушена випускати спрощені версії своїх чипів для китайського ринку, деякі з них DeepSeek використав для створення своєї моделі.

Аналітики Morgan Stanley підрахували, що Nvidia заробила понад $10 млрд на продажах таких чипів за останній рік, але тепер нові обмеження можуть ще більше скоротити її частку ринку в Китаї.

Водночас зростає занепокоєння, що жорсткіші обмеження лише стимулюють розвиток китайських напівпровідникових компаній. Попри санкції, Китай продовжує досягати прогресу в ШІ, використовуючи різні обхідні шляхи, зокрема, оренду обчислювальних ресурсів за межами країни. Вашингтон уже вжив заходів для закриття цих «сліпих зон», але успіх DeepSeek може змусити США посилити контроль над експортом технологій ще більше.

Попри ризики, Nvidia залишається ключовим гравцем у галузі, оскільки навіть більш ефективні моделі ШІ, як DeepSeek, все ще потребують значних обчислювальних потужностей для роботи. Більше того, попит на ШІ-інфраструктуру продовжує зростати: Meta заявила про плани витратити $65 млрд на ШІ-центри цього року, а Microsoft планує вкласти $80 млрд. Ці інвестиції свідчать, що, попри нові виклики, ринок потужних обчислень продовжує розширюватися, а Nvidia залишається його головним постачальником.

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Контекст

Компанія DeepSeek з Ханчжоу, яку заснував керівник квантового хедж-фонду High-Flyer Лян Веньфенг, розробляє моделі ШІ з 2023 року, але вперше вона голосно заявила про себе у минулі вихідні, коли її безкоштовний чат-бот DeepSeek R1 очолив світові чарти завантажень.

Вступ у гонитву ШІ нової моделі DeepSeek, розробка якої обійшлася всього в $5,6 млн, кидає виклик наративу Кремнієвої долини про необхідність величезних капітальних витрат для розробки найсильніших моделей. DeepSeek заявляє, що її модель R1 перевершила найновішу модель OpenAI (o1) в декількох незалежних тестах.

27 січня 500 найбагатших людей світу на чолі зі співзасновником Nvidia Corp. Дженсеном Хуангом втратили загалом $108 млрд через розпродаж акцій технологічного сектора, повʼязаний з успіхом DeepSeek.

Президент США Дональд Трамп назвав вихід DeepSeek R1 «дзвіночком для наших галузей, яким потрібно максимально сфокусуватися на боротьбі за перемогу».

Своєю чергою CEO OpenAI Сем Альтман пообіцяв прискорити випуск нових продуктів і створити «значно кращі моделі» штучного інтелекту після того, як китайський стартап DeepSeek поставив під сумнів лідерство Кремнієвої долини у глобальній гонці ШІ.

28 січня OpenAI заявила, що має докази використання стартапом DeepSeek запатентованих моделей американської компанії для навчання своєї ШІ-моделі R1, що є потенційним порушенням інтелектуальної власності. Компанія пообіцяла ретельніше взаємодіяти з владою США для захисту своїх розробок. Відповідальний за ШІ в адміністрації Трампа заявив про ймовірну крадіжку.