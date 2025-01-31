Піку ще не досягнуто. Forbes USA підрахував, скільки може коштувати ШІ-стартап DeepSeek

Вартість китайського AI-стартапу DeepSeek сягає щонайменше $1 млрд, а потенційно – набагато більше, за оцінками Forbes USA . Це стало можливим завдяки унікальній моделі бізнесу компанії, яка не залучає зовнішніх інвесторів і фінансується її засновником Лян Веньфеном через хедж-фонд High-Flyer Capital.

Деталі

Аналітики Forbes розрахували вартість DeepSeek, застосовуючи мультиплікатор доходів, який варіюється від 50 до 80 у сфері ШІ. Використовуючи дані про приблизний виторг DeepSeek, експерти визначили, що для досягнення вартості в $1 млрд компанії потрібно близько 3 млн платних користувачів.

DeepSeek заробляє лише на доступі розробників до своїх ШІ-моделей, які коштують $2,19 за мільйон токенів (у 30 разів дешевше, ніж у OpenAI). Аналітики оцінюють її річний дохід у $6 млн на кожен мільйон платних користувачів.

За перші два тижні додаток DeepSeek завантажили 3,6 млн разів. Якщо хоча б 10% із них стануть платними користувачами, компанія досягне мінімальної оцінки в $1 млрд.

Вартість DeepSeek може бути занижена через так званий China discount – зниження оцінки китайських компаній через політичні ризики. Водночас без цього фактора DeepSeek міг би коштувати до $10 млрд.

Відносно недавно китайські ШІ-компанії Moonshot AI та MiniMax залучили інвестиції при оцінках у $3,3 млрд та $3,1 млрд відповідно. Попри відсутність зовнішнього фінансування, DeepSeek вже зараз демонструє технічну перевагу над конкурентами.

DeepSeek ще не досяг свого піку вартості, оскільки його моделі відкриті, а компанія поки не фокусується на комерціалізації, пише Forbes USA. Це може зробити її ключовою мішенню для великих гравців ринку, які шукатимуть шляхи або для партнерства, або для придбання компанії.

500 найбагатших людей світу на чолі із співзасновником Nvidia Corp. Дженсеном Хуангом втратили загалом $108 млрд через розпродаж акцій технологічного сектору, повʼязаний з успіхом китайського розробника штучного інтелекту DeepSeek, пише Bloomberg.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 28 січня 30 чемпіонів диджиталізації

Контекст

Китайський стартап DeepSeek, заснований Ляном Веньфеном, 20 січня представив DeepSeek R1 – модель штучного інтелекту з відкритим кодом. Її ефективність і низька вартість поставили під питання домінування американських компаній у сфері ШІ, пише WIRED. Успіх DeepSeek став результатом геополітичного тиску: через експортні обмеження США китайські компанії були змушені знаходити нові, більш ефективні підходи до створення ШІ.

DeepSeek не отримує фінансування від великих китайських корпорацій, зокрема від Baidu, Alibaba чи ByteDance, і розвивається завдяки інвестиціям з хедж-фонду High-Flyer Capital, яким керує сам Веньфен. Головна відмінність DeepSeek від конкурентів – ставка на програмну оптимізацію, а не збільшення обчислювальних потужностей. Використовуючи Mix-of-Experts та Multi-head Latent Attention (MLA), DeepSeek змогла створити модель, яка споживає в 10 разів менше ресурсів, ніж аналоги від Meta чи OpenAI.

Президент США Дональд Трамп назвав вихід DeepSeek R1 «дзвіночком для наших галузей, яким потрібно максимально сфокусуватися на боротьбі за перемогу».

Своєю чергою CEO OpenAI Сем Альтман пообіцяв прискорити випуск нових продуктів і створити «значно кращі моделі» штучного інтелекту, після того як китайський стартап DeepSeek поставив під сумнів лідерство Кремнієвої долини у глобальній гонці ШІ.