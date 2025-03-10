Выручка корпорации Roshen в 2024 году выросла на 15,4%, до 46,4 млрд грн

Выручка корпорации Roshen, в том числе шести основных украинских предприятий, в 2024 году выросла до 46,4 млрд грн. Это на 15,4% больше, чем в предыдущем году, следует из данных YouControl.
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Ключевые факты
- Выручка ГП Кондитерская корпорация «Рошен», основной компании из группы Roshen, в 2024 году выросла на 17,4%, до 37,3 млрд грн. Прибыль выросла на 15,1%, до 6,4 млрд грн. Выручка за 2023 год составляла 31,8 млрд грн.
- Выручка ЧАО «Винницкий молочный завод «Рошен» в 2024 году выросла на 20,5%, до 4,3 млрд грн. Прибыль выросла на 13,3%, до 226,7 млн грн. Выручка завода в 2023 году составила почти 3,6 млрд грн.
- Выручка ЧАО «Винницкая кондитерская фабрика» в прошлом году выросла на 7,2%, до 2,7 млрд грн. Компания вышла из убытка в 14,7 млн грн в прибыль 8,2 млн грн. Выручка фабрики в 2023 году составила 2,6 млрд грн.
- Выручка ЧАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен» в 2024 году выросла на 15,3%, до 1,4 млрд грн. Прибыль компании снизилась на 38,7%, до 6,9 млн грн. Выручка фабрики в 2023 году составила почти 1,3 млрд грн.
- Выручка ООО «Бисквитный комплекс «Рошен» в 2024 году упала на 49%, до 287,9 млн грн. Убыток компании вырос на 394,2%, до 131,1 млн грн. Выручка комплекса в 2023-м – 565,5 млн грн.
- Выручка ЧАО «Кременчугская кондитерская фабрика «Рошен» в прошлом году выросла на 3,3%, до 434,4 млн грн. Прибыль компании выросла на 58,6%, до 14,9 млн грн. Выручка Кременчугской фабрики в 2023 году составляла 420 млн грн.
Контекст
Конечный бенефициар юридических лиц Roshen – Алексей Порошенко, сын Петра Порошенко. Порошенко-младший владеет около 40 украинскими компаниями, свидетельствуют данные «Опендатабот».
Roshen занимает первое место среди 20 крупнейших компаний пищевой промышленности и производства напитков и входит в рейтинг 202 крупнейших частных компаний Украины от Forbes Ukraine.
Кроме украинских фабрик, в состав Roshen входит Клайпедская кондитерская фабрика в Литве и Bonbonetti Choco Kft в Венгрии.
В мире Roshen занимает 24-е место с объемом продаж $800 млн в рейтинге Candy Industry топ-100 кондитерских компаний 2024 года.
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