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Конкурент Starlink. Amazon запустил в космос первые интернет-спутники

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Компания Amazon запустила первые 27 спутников для широкополосной интернет-группировки Kuiper в космос 28 апреля из Флориды, начав развертывание сети интернета из космоса, которое будет конкурировать с Starlink компании SpaceX, пишет Reuters.

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Ключевые факты

  • Спутники являются первыми из 3236, которые Amazon планирует отправить на низкую околоземную орбиту в рамках проекта Kuiper стоимостью $10 млрд, представленного в 2019 году.
  • Цель проекта – обеспечить широкополосный доступ к интернету по всему миру для потребителей, предприятий и правительств – клиентов, которых SpaceX привлекает уже много лет с помощью своего мощного бизнеса Starlink.
  • Партия из 27 спутников была выведена в космос после того, как плохая погода отменила первую попытку запуска 9 апреля.
  • Ожидается, что через несколько часов или, возможно, дней после запуска Amazon публично подтвердит начальный контакт со всеми спутниками из своего центра управления миссией в Редмонде.
  • Генеральный директор ULA Тори Бруно сообщил, что ULA может запустить еще пять миссий Kuiper.
  • Глава правления Amazon Джефф Безос выразил уверенность в том, что Kuiper сможет конкурировать со Starlink, заявив в январском интервью Reuters, что «существует ненасытный спрос» на интернет. «Тут есть место для многих победителей. Я предвижу, что Starlink продолжит быть успешным, и я предвижу, что Kuiper тоже будет успешным, – сказал он. – Это будет прежде всего коммерческая система, но, без сомнения, эти созвездия на низкой околоземной орбите найдут применение и в оборонных целях.

Контекст

Развертывание первых рабочих спутников было отложено более чем на год – Amazon когда-то надеялась, что сможет запустить первую партию в начале 2024 года.

Проект Kuiper гиганта веб-сервисов и электронной коммерции – это амбициозный поход в космос с поздним стартом на рынке, где доминирует SpaceX. Но руководители Amazon видят в глубоком опыте компании в области потребительских продуктов и устоявшемся бизнесе облачных вычислений, с которым будет связан Kuiper, преимущество перед Starlink.

Компания SpaceX Илона Маска, имеющая преимущество как спутниковый оператор, так и как компания-владелец многоразовой ракеты Falcon 9, вывела на орбиту более 8000 спутников Starlink с 2019 года, отметив свой 250-й запуск Starlink 28 апреля. Темпы ее развертывания ускорились по крайней мере до одной миссии Starlink в неделю, каждая ракета имеет на борту около двух десятков спутников для расширения пропускной способности сети и замены устаревших спутников.

Такой быстрый темп помог компании Маска привлечь более 5 млн интернет-пользователей в 125 странах, перевернуть мировой рынок спутниковой связи и привлечь военные и разведывательные агентства, которые стремились использовать Starlink и его производственную линию для важных программ национальной безопасности.

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