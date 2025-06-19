В Киеве на Подоле открылось новое пространство Vinyla – с баром, шоурумом Hi-End техники, магазином виниловых пластинок и сценой для выступлений. Инвестиции в запуск проекта составили $200 000, говорит основатель компании Vinyla Юрий Каленюк.

Ключевые факты

Бар и рекорд стор Vinyla расположился в пространстве площадью более 260 кв. м на ул. Сагайдачного. Это третья локация сети, но первая в мультиформате – раньше Vinyla была представлена ​​только магазинами пластинок.

Заведение объединяет профессиональный коктейльный бар, шоурум Hi-End техники, сцену для лайвов, маркет мерчей украинских артистов и полноценный магазин винила. В вечернее время освещение магазина меняется, превращая пространство в бар с музыкальной атмосферой.

В меню – более 50 позиций коктейлей. Алкоголь только от премиальных брендов типа Monkey Shoulder, Hendrick’s, Milagro.

В пространстве проходят презентации пластинок украинских артистов, выпущенных лейблом Vinyla Records, в частности певицы KLER, стендаперки Леры Мандзюк, групп «Жадан и Собаки», ТНМК и т.д.

По словам Каленюка, расходы на построение локации составляют более $200 000. «Мы кредитнулись, потому что верим в этот проект – на кону стоит все, над чем мы работали последние 10 лет», – отмечает он.

Идея возникла из-за растущего спроса на виниловые пластинки среди молодежи, а также из-за амбициозности бренда и желания создать пространство для культурных обменов, добавил Каленюк.

Магазин виниловых пластинок и бар Vinyla Магазин виниловых пластинок и бар Vinyla Магазин виниловых пластинок и бар Vinyla Магазин виниловых пластинок и бар Vinyla Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Магазин пластинок Vinyla работает в условиях возобновления интереса к винилу в Украине. В среднем в месяц ритейлеры винила продают 10 000 пластинок, основная часть из которых приходится на десятку самых больших «рекорд сторов».

Весной 2024 года в Киеве возобновил работу музыкальный бар и магазин пластинок Gram, в основе которого коллекция Vinyl Grooves Григория Иванцива. «Мы возвращаемся к формату небольших интимных аудиофильных баров типа токийских kissaten родом из 1950-1960-х», – рассказывал в марте 2024-го соучредитель Gram Виталий Бардецкий.

Магазин виниловых пластинок и бар Vinyla Магазин виниловых пластинок и бар Vinyla Магазин виниловых пластинок и бар Vinyla Магазин виниловых пластинок и бар Vinyla Магазин виниловых пластинок и бар Vinyla Предыдущий слайд Следующий слайд