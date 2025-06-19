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«Кредитнулися на $200 000». Засновник Vinyla Юрій Каленюк відкрив музичний простір на Подолі

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

магазин платівок Vinyla /пресслужба Vinyla

Бар і рекорд стор Vinyla розташувався у просторі площею понад 260 кв. м на вул. Сагайдачного Фото пресслужба Vinyla

У Києві на Подолі відкрився новий простір Vinyla – з баром, шоурумом Hi-End техніки, магазином вінілових платівок і сценою для виступів. Інвестиції у запуск проєкту сягнули $200 000, каже засновник компанії Vinyla Юрій Каленюк.

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Ключові факти

  • Бар і рекорд стор Vinyla розташувався у просторі площею понад 260 кв. м на вул. Сагайдачного. Це третя локація мережі, але перша у мультиформаті – раніше Vinyla була представлена лише магазинами платівок. 
  • Заклад поєднує професійний коктейльний бар, шоурум Hi-End техніки, сцену для лайвів, маркет мерчу українських артистів і повноцінний вінільний магазин. У вечірній час освітлення магазину змінюється, перетворюючи простір на бар із музичною атмосферою.
  • У меню – понад 50 позицій коктейлів. Алкоголь лише від преміальних брендів на кшталт Monkey Shoulder, Hendrick’s, Milagro.
  • У просторі відбуваються презентації платівок українських артистів, випущених лейблом Vinyla Records, зокрема співачки KLER, стендаперки Лєри Мандзюк, гуртів «Жадан і Собаки», ТНМК тощо.
  • За словами Каленюка, витрати на побудову локації становлять понад $200 000. «Ми кредитнулися, бо віримо в цей проєкт – на кону стоїть усе, над чим ми працювали останні 10 років», – зазначає він.
  • Ідея виникла через зростаючий попит на вінілові платівки серед молоді, а також через амбітність бренду та бажання створити простір для культурних обмінів, додав Каленюк.
Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

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Контекст

Магазин платівок Vinyla працює в умовах відновлення інтересу до вінілу в Україні. У середньому на місяць ритейлери вінілу продають 10 000 платівок, основна частина з яких приходиться на десятку найбільших «рекорд сторів».

Навесні 2024-го у Києві відновив роботу музичний бар і магазин платівок Gram, в основі якого колекція Vinyl Grooves Григорія Іванціва. «Ми повертаємося до формату невеличких інтимних аудіофільних барів на кшталт токійських kissaten родом з 1950-1960-х», – розповідав у березні 2024-го співзасновник Gram Віталій Бардецький.

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla

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