У Києві на Подолі відкрився новий простір Vinyla – з баром, шоурумом Hi-End техніки, магазином вінілових платівок і сценою для виступів. Інвестиції у запуск проєкту сягнули $200 000, каже засновник компанії Vinyla Юрій Каленюк.

Ключові факти

Бар і рекорд стор Vinyla розташувався у просторі площею понад 260 кв. м на вул. Сагайдачного. Це третя локація мережі, але перша у мультиформаті – раніше Vinyla була представлена лише магазинами платівок.

Заклад поєднує професійний коктейльний бар, шоурум Hi-End техніки, сцену для лайвів, маркет мерчу українських артистів і повноцінний вінільний магазин. У вечірній час освітлення магазину змінюється, перетворюючи простір на бар із музичною атмосферою.

У меню – понад 50 позицій коктейлів. Алкоголь лише від преміальних брендів на кшталт Monkey Shoulder, Hendrick’s, Milagro.

У просторі відбуваються презентації платівок українських артистів, випущених лейблом Vinyla Records, зокрема співачки KLER, стендаперки Лєри Мандзюк, гуртів «Жадан і Собаки», ТНМК тощо.

За словами Каленюка, витрати на побудову локації становлять понад $200 000. «Ми кредитнулися, бо віримо в цей проєкт – на кону стоїть усе, над чим ми працювали останні 10 років», – зазначає він.

Ідея виникла через зростаючий попит на вінілові платівки серед молоді, а також через амбітність бренду та бажання створити простір для культурних обмінів, додав Каленюк.

Магазин вінілових платівок і бар Vinyla Магазин вінілових платівок і бар Vinyla Магазин вінілових платівок і бар Vinyla Магазин вінілових платівок і бар Vinyla Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Магазин платівок Vinyla працює в умовах відновлення інтересу до вінілу в Україні. У середньому на місяць ритейлери вінілу продають 10 000 платівок, основна частина з яких приходиться на десятку найбільших «рекорд сторів».

Навесні 2024-го у Києві відновив роботу музичний бар і магазин платівок Gram, в основі якого колекція Vinyl Grooves Григорія Іванціва. «Ми повертаємося до формату невеличких інтимних аудіофільних барів на кшталт токійських kissaten родом з 1950-1960-х», – розповідав у березні 2024-го співзасновник Gram Віталій Бардецький.