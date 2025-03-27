Почти 80% опрошенных украинцев против выборов во время временного перемирия – КМИС

В случае временного перемирия без гарантий безопасности 77% украинцев выступают против проведения выборов, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 12–22 марта. В то же время 19% поддерживают выборы сейчас или в случае перемирия даже без гарантий безопасности.

Ключевые факты

Согласно опросу, 77% респондентов высказались против выборов в случае временного перемирия без гарантий безопасности и избрали вариант, что выборы должны быть только «после получения гарантий безопасности или окончательного мирного соглашения и полного завершения войны».

При этом 8% ответили, что в таких условиях следует проводить выборы, а 11% ответили, что выборы нужно проводить прямо сейчас, даже не дожидаясь перемирия. В общей сложности 19% поддерживают проведение выборов сейчас или в случае перемирия даже без гарантий безопасности.

Инфографика: КМИС

В то же время даже в случае перемирия с гарантиями безопасности абсолютное большинство (78%) против проведения выборов, говорят, что выборы должны быть после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. В общей сложности 19% поддерживают проведение выборов (после перемирия с гарантиями безопасности или даже прямо сейчас).

Инфографика: КМИС

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, украинцы сохраняют категоричность, что это их суверенное право решать, когда именно должны проводиться выборы. Согласно результатам опроса, запроса на выборы пока нет, и, наоборот, стабильно подавляющее большинство респондентов подчеркивают, что выборы возможны только после завершения войны.

Контекст

Официальная позиция администрации США состоит в том, что Трамп не вмешивается во внутреннюю политику Украины. Министр торговли Говард Лютник опроверг, что Трамп «вмешивается в украинскую политику», добавив, что всё, чего хочет Трамп, быть «партнером для мира». В то же время поведение Трампа и его чиновников свидетельствует об обратном. Трамп ранее обвинил Зеленского в том, что тот «диктатор без выборов», а его рейтинг якобы уже упал до 4%.

19 февраля КМИС обнародовал результаты опроса украинцев, которые показали, что 57% респондентов выразили доверие президенту Зеленскому, в то же время не доверяют ему 37%. Впоследствии уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому вырос еще на 10%, до 67%.

Представители кабинета Трампа предлагали Зеленскому уйти в отставку, если он полностью не поддержит план США по скорейшему прекращению войны, даже если это потребует серьезных уступок со стороны Украины. После столкновения в Белом доме 28 февраля разговоры о том, что «Зеленский должен уйти» только усилились. Идею досрочных президентских выборов также продвигает Кремль, который годами хотел избавиться от Зеленского. В начале марта стало известно, что чиновники из окружения президента США провели секретные переговоры о выборах с некоторыми из политических оппонентов президента Зеленского в Киеве.

12 марта Зеленский подчеркнул, что Украина не будет признавать никакие территории, оккупированные Россией, а выборы будут проходить только после снятия военного положения.