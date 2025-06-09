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Meta планирует инвестировать более $10 млрд в стартап Scale AI – Bloomberg

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Meta Platforms планирует инвестировать в ИИ-стартап Scale AI. Сумма сделки может составить более $10 млрд, что станет одной из крупнейших инвестиций в частный сектор, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Однако детали еще не согласованы и могут измениться.

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Подробности

  • Scale AI занимается подготовкой и разметкой данных для обучения моделей машинного обучения. Среди клиентов компании – техногиганты, такие как Microsoft и OpenAI. Благодаря стремительному развитию генеративного ИИ Scale AI демонстрирует значительный рост: в 2024 году ее доход составлял около $870 млн, а в 2025-м ожидается рост до $2 млрд.
  • В 2024 году оценка Scale AI составила $14 млрд, а сейчас может достигнуть $25 млрд. Meta и Microsoft уже инвестировали в компанию раньше. Для Meta это соглашение может стать самой большой инвестицией в ИИ, что подчеркивает стратегическую важность технологии.
  • Если раньше Meta фокусировалась на собственных разработках и открытых ИИ-стратегиях, то теперь она активно инвестирует во внешние проекты, чтобы конкурировать с другими игроками рынка.
  • Другие техногиганты, в частности Microsoft, Amazon и Alphabet, также активно финансируют в ИИ, часто путем предоставления вычислительных кредитов. Поскольку у Meta нет собственного облачного бизнеса, формат ее инвестиции в Scale AI пока остается неопределенным.

Контекст

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил, что искусственный интеллект станет ключевым направлением для компании в 2025 году, на которое планируется потратить до $65 млрд. Среди стратегических целей – сделать собственную модель Llama мировым стандартом в сфере ИИ. Llama уже интегрирована в продукты Meta, в частности, Facebook, Instagram и WhatsApp, которыми ежемесячно пользуются миллиарды людей.

Кроме того, Meta расширяет свое присутствие в оборонном секторе. Наряду со стартапом Scale AI компания разрабатывает технологии для военных нужд. Недавно Meta заключила партнерство с Anduril Industries для создания продуктов на основе ИИ, включая боевой шлем с функциями виртуальной и дополненной реальности. Совместно с партнерами компания работает над Defense Llama – военной версией модели Llama.

Scale AI, в свою очередь, укрепляет связи с Пентагоном. В начале года компания получила контракт от Министерства обороны США на разработку ИИ-агентов, способных изменить подходы к ведению боевых действий.

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