Meta Platforms планує інвестувати у ШІ-стартап Scale AI. Сума угоди може сягнути понад $10 млрд, що стане однією з найбільших інвестицій у приватний сектор, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Проте деталі ще не узгоджені й можуть змінитися.

Деталі

Scale AI займається підготовкою та розміткою даних для навчання моделей машинного навчання. Серед клієнтів компанії – техногіганти, як-от Microsoft і OpenAI. Завдяки стрімкому розвитку генеративного ШІ Scale AI демонструє значне зростання: у 2024 році її дохід становив близько $870 млн, а в 2025-му очікується зростання до $2 млрд.

У 2024 році оцінка Scale AI становила $14 млрд, а нині може досягти $25 млрд. Meta й Microsoft уже інвестували в компанію раніше. Для Meta ця угода може стати найбільшою інвестицією в ШІ, що підкреслює стратегічну важливість технології.

Якщо раніше Meta фокусувалася на власних розробках і відкритих ШІ-стратегіях, то тепер вона активно інвестує в зовнішні проєкти, щоб конкурувати з іншими гравцями ринку.

Інші техногіганти, зокрема Microsoft, Amazon і Alphabet, також активно фінансують у ШІ, часто через надання обчислювальних кредитів. Оскільки Meta не має власного хмарного бізнесу, формат її інвестиції в Scale AI поки залишається невизначеним.

Контекст

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив, що штучний інтелект стане ключовим напрямом для компанії у 2025 році, на який планується витратити до $65 млрд. Серед стратегічних цілей – зробити власну модель Llama світовим стандартом у сфері ШІ. Llama вже інтегрована в продукти Meta, зокрема Facebook, Instagram і WhatsApp, якими щомісяця користуються мільярди людей.

Крім того, Meta розширює свою присутність в оборонному секторі. Разом зі стартапом Scale AI компанія розробляє технології для військових потреб. Нещодавно Meta уклала партнерство з Anduril Industries для створення продуктів на основі ШІ, включно з бойовим шоломом із функціями віртуальної та доповненої реальності. Спільно з партнерами компанія також працює над Defense Llama – військовою версією моделі Llama.

Scale AI, зі свого боку, зміцнює зв’язки з Пентагоном. На початку року компанія отримала контракт від Міністерства оборони США на розробку ШІ-агентів, які можуть змінити підходи до ведення бойових дій.