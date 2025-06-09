Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Meta планує інвестувати понад $10 млрд у стартап Scale AI – Bloomberg

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Meta Platforms планує інвестувати у ШІ-стартап Scale AI. Сума угоди може сягнути понад $10 млрд, що стане однією з найбільших інвестицій у приватний сектор, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Проте деталі ще не узгоджені й можуть змінитися.

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Деталі 

  • Scale AI займається підготовкою та розміткою даних для навчання моделей машинного навчання. Серед клієнтів компанії – техногіганти, як-от Microsoft і OpenAI. Завдяки стрімкому розвитку генеративного ШІ Scale AI демонструє значне зростання: у 2024 році її дохід становив близько $870 млн, а в 2025-му очікується зростання до $2 млрд.
  • У 2024 році оцінка Scale AI становила $14 млрд, а нині може досягти $25 млрд. Meta й Microsoft уже інвестували в компанію раніше. Для Meta ця угода може стати найбільшою інвестицією в ШІ, що підкреслює стратегічну важливість технології. 
  • Якщо раніше Meta фокусувалася на власних розробках і відкритих ШІ-стратегіях, то тепер вона активно інвестує в зовнішні проєкти, щоб конкурувати з іншими гравцями ринку.
  • Інші техногіганти, зокрема Microsoft, Amazon і Alphabet, також активно фінансують у ШІ, часто через надання обчислювальних кредитів. Оскільки Meta не має власного хмарного бізнесу, формат її інвестиції в Scale AI поки залишається невизначеним.

Контекст 

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив, що штучний інтелект стане ключовим напрямом для компанії у 2025 році, на який планується витратити до $65 млрд. Серед стратегічних цілей – зробити власну модель Llama світовим стандартом у сфері ШІ. Llama вже інтегрована в продукти Meta, зокрема Facebook, Instagram і WhatsApp, якими щомісяця користуються мільярди людей.

Крім того, Meta розширює свою присутність в оборонному секторі. Разом зі стартапом Scale AI компанія розробляє технології для військових потреб. Нещодавно Meta уклала партнерство з Anduril Industries для створення продуктів на основі ШІ, включно з бойовим шоломом із функціями віртуальної та доповненої реальності. Спільно з партнерами компанія також працює над Defense Llama – військовою версією моделі Llama.

Scale AI, зі свого боку, зміцнює зв’язки з Пентагоном. На початку року компанія отримала контракт від Міністерства оборони США на розробку ШІ-агентів, які можуть змінити підходи до ведення бойових дій.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні