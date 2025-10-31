В Одессе появился первый в Украине подземный учебный хаб, встроенный в структуру военного учебного заведения. Объект создан для непрерывного образовательного процесса во время воздушных тревог и угроз, сообщает пресс-служба «Метинвеста». Инвестиции компании в создание хаба составляют 16 млн грн.

Подробности

Подземный комплекс площадью около 100 кв. м построен из стальных модулей. Укрытие отвечает государственным строительным нормам и объединяет функции безопасного пространства и обучающих аудиторий. Его конструкция состоит из готовых стальных модулей, изготовленных на заводе, что позволяет смонтировать сооружение всего за полтора месяца.

Хаб расположен вне основного здания и соединяется с ним стальными переходами. Укрытие достаточно глубоко погружено под землю, что обеспечивает надежную защиту от обломков и дроновых атак.

Укрытие рассчитано более чем на 70 человек для обучения и до 150 – для временного пребывания. Внутри обустроены три учебных помещения, санузлы, пять выходов (в том числе аварийный) и складная мебель, позволяющая трансформировать пространство под различные форматы занятий.

Проект реализован с использованием стали Группы «Метинвест» в рамках концепции «Стальная мечта». Компания профинансировала строительство на 16 млн грн. Инициатива принадлежала Военной академии (г. Одесса), которая обратилась за помощью для обеспечения обучения во время воздушных тревог.

Такие укрытия, опробованные военными, могут стать решением и для гражданских – от школ и университетов до больниц и административных зданий – везде, где необходимо быстро обезопасить людей, подчеркнули в компании. Объект вполне реально интегрировать как в существующие здания, так и в новые проекты. Укрытие можно быстро адаптировать под потребности заказчиков – по площади, количеству людей или функциям помещения.

Компания также обладает проектами временных и противорадиационных укрытий и хранилищ, добавили в «Метинвесте».

Контекст

Группа «Метинвест» увеличила производство железорудной продукции в 2024 году, в то же время показатели выпуска стали остались почти неизменными. Угольный сегмент пострадал из-за боевых действий и перебоев с энергоснабжением.

В 2024-м чистый убыток группы вырос в шесть раз против предыдущего года, превысив $1,1 млрд. Из-за приближения фронта и угрозы жизни сотрудников «Метинвест» остановил работу Покровской угольной группы, а летом прошлого года из-за нерентабельности производства пришлось вывести в простой Ингулецкий ГОК.

В то же время с 1 апреля этого года «Метинвест» повысил заработные платы работникам.

В первом квартале 2025 года группа увеличила производство чугуна, стали, готовой продукции и железорудного концентрата по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В то же время из-за остановки шахты в Покровске обрушилась добыча угля.

Группа «Метинвест» сократила выручку на 13% по результатам первого полугодия, прибыль сменилась убытками.