В Одессе появился первый в Украине подземный учебный хаб, встроенный в структуру военного учебного заведения. Объект создан для непрерывного образовательного процесса во время воздушных тревог и угроз, сообщает пресс-служба «Метинвеста». Инвестиции компании в создание хаба составляют 16 млн грн.
Подробности
- Подземный комплекс площадью около 100 кв. м построен из стальных модулей. Укрытие отвечает государственным строительным нормам и объединяет функции безопасного пространства и обучающих аудиторий. Его конструкция состоит из готовых стальных модулей, изготовленных на заводе, что позволяет смонтировать сооружение всего за полтора месяца.
- Хаб расположен вне основного здания и соединяется с ним стальными переходами. Укрытие достаточно глубоко погружено под землю, что обеспечивает надежную защиту от обломков и дроновых атак.
- Укрытие рассчитано более чем на 70 человек для обучения и до 150 – для временного пребывания. Внутри обустроены три учебных помещения, санузлы, пять выходов (в том числе аварийный) и складная мебель, позволяющая трансформировать пространство под различные форматы занятий.
- Проект реализован с использованием стали Группы «Метинвест» в рамках концепции «Стальная мечта». Компания профинансировала строительство на 16 млн грн. Инициатива принадлежала Военной академии (г. Одесса), которая обратилась за помощью для обеспечения обучения во время воздушных тревог.
- Такие укрытия, опробованные военными, могут стать решением и для гражданских – от школ и университетов до больниц и административных зданий – везде, где необходимо быстро обезопасить людей, подчеркнули в компании. Объект вполне реально интегрировать как в существующие здания, так и в новые проекты. Укрытие можно быстро адаптировать под потребности заказчиков – по площади, количеству людей или функциям помещения.
- Компания также обладает проектами временных и противорадиационных укрытий и хранилищ, добавили в «Метинвесте».
Контекст
Группа «Метинвест» увеличила производство железорудной продукции в 2024 году, в то же время показатели выпуска стали остались почти неизменными. Угольный сегмент пострадал из-за боевых действий и перебоев с энергоснабжением.
В 2024-м чистый убыток группы вырос в шесть раз против предыдущего года, превысив $1,1 млрд. Из-за приближения фронта и угрозы жизни сотрудников «Метинвест» остановил работу Покровской угольной группы, а летом прошлого года из-за нерентабельности производства пришлось вывести в простой Ингулецкий ГОК.
В то же время с 1 апреля этого года «Метинвест» повысил заработные платы работникам.
В первом квартале 2025 года группа увеличила производство чугуна, стали, готовой продукции и железорудного концентрата по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В то же время из-за остановки шахты в Покровске обрушилась добыча угля.
Группа «Метинвест» сократила выручку на 13% по результатам первого полугодия, прибыль сменилась убытками.
