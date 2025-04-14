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«Метінвест» підвищив заробітні плати працівникам

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Група «Метінвест» з 1 квітня підвищила заробітні плати працівникам. Оклади зросли з урахуванням середнього рівня зарплати в країні, ринкових трендів, інфляції та дефіциту кадрів, йдеться у пресрелізі групи.

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Деталі

  • Перегляд зарплат передбачає диференційований підхід. Оклади виробничого персоналу зростуть до 20% залежно від категорії працівників. Найбільше підвищення отримають співробітники кваліфікованих гостродефіцитних професій.
  • Водночас оклади лінійних керівників та адміністративно-управлінського персоналу промислових та сервісних підприємств «Метінвесту» зростуть в середньому на 10%.

Контекст

У травні 2024 року «Метінвест» у середньому на 15% підвищив зарплати працівникам виробничих та ремонтних підприємств, а у вересні 2024 року – адміністративно-управлінському персоналу виробничих і сервісних активів.

«Метінвест» зараз переживає важкі часи. У 2024 році чистий збиток групи зріс ушестеро проти попереднього року, перевищивши $1,1 млрд. Через наближення фронту та загрозу для життя співробітників «Метінвест» призупинив роботу Покровської вугільної групи, а влітку минулого року через нерентабельність виробництва довелося вивести в простій Інгулецький ГЗК.

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