Нидерландская Metinvest B.V. (материнская компания группы «Метинвест») полностью погасила еврооблигации-2025, продолжая выполнять долговые обязательства перед владельцами евробондов, несмотря на войну. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на биржевой отчет компании и заявление гендиректора Юрия Рыженкова.

Подробности

Metinvest B.V., материнская структура международной группы сталелитейных и горнодобывающих компаний, успешно завершила своевременное и полное погашение остаточной суммы облигаций со сроком погашения в 2025 году, сообщила компания.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году группа погасила две серии облигаций, выплатив по этому инструменту около $600 млн, отметил гендиректор «Метинвеста» Юрий Рыженков.

«Эти выплаты осуществлены, несмотря на значительное влияние войны на бизнес-модель группы, в частности, потерю контроля над отдельными активами в Украине и приостановку их деятельности. Группа продолжает работать в сложнейших условиях», – заявил Рыженков.

По данным компании, дата погашения облигаций пришлась на 17 июня 2025 года.

Контекст

В декабре 2024 года «Метинвест» выкупил еврооблигации-2025 на сумму $16,27 млн ​​по результатам аукциона, объявленного 9 декабря. Цена выкупа колебалась от 86% до 92,5% номинала, а общая сумма была ограничена €70 млн. После выкупа в обращении оставались облигации на сумму €161,886 млн.

Компания отмечала, что выкуп направлен на активное управление долговым портфелем, сглаживание выплат, повышение долговой устойчивости и снижение давления на ликвидность с учетом рисков, связанных с операционной средой в Украине.

«Метинвест» – вертикально интегрированная группа с предприятиями в Украине (Донецкая, Луганская, Запорожская, Днепропетровская области), а также в странах ЕС, Великобритании и США. Основные акционеры – группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%). Управляющей компанией является ООО «Метинвест Холдинг».