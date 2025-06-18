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«Метінвест» повністю викупив євробонди-2025

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Нідерландська Metinvest B.V. (материнська компанія групи «Метінвест») повністю погасила єврооблігації-2025, продовжуючи виконувати боргові зобов’язання перед власниками євробондів попри війну. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на біржовий звіт компанії і заяву гендиректора Юрія Риженкова.

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Деталі 

  • Metinvest B.V., материнська структура міжнародної групи сталеливарних і гірничодобувних компаній, успішно завершила своєчасне та повне погашення залишкової суми облігацій із терміном погашення у 2025 році, повідомила компанія.
  • З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році група погасила дві серії облігацій, виплативши за цим інструментом майже $600 млн, зазначив гендиректор «Метінвесту» Юрій Риженков.
  • «Ці виплати здійснено попри значний вплив війни на бізнес-модель групи, зокрема втрату контролю над окремими активами в Україні та призупинення їхньої діяльності. Група продовжує працювати в надзвичайно складних умовах», – заявив Риженков.
  • За даними компанії, дата погашення облігацій-2025 припала на 17 червня 2025 року.

Контекст 

В грудні 2024 року «Метінвест» викупив єврооблігації-2025 на суму $16,27 млн за результатами аукціону, оголошеного 9 грудня. Ціна викупу коливалася від 86% до 92,5% номіналу, а загальна сума була обмежена €70 млн. Після викупу в обігу залишалися облігації на суму €161,886 млн.

Компанія зазначала, що викуп спрямований на активне управління борговим портфелем, згладжування виплат, підвищення боргової стійкості та зниження тиску на ліквідність, враховуючи ризики, пов’язані з операційним середовищем в Україні.

«Метінвест» – вертикально інтегрована група з підприємствами в Україні (Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська області), а також у країнах ЄС, Великій Британії та США. Основні акціонери – група «СКМ» (71,24%) та «Смарт-холдинг» (23,76%). Керуючою компанією є ТОВ «Метінвест Холдинг».

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