Украина предлагает ЕС более жесткий план санкций для изоляции России из-за колебаний Трампа – Reuters

На следующей неделе Украина попросит ЕС рассмотреть новые масштабные шаги по изоляции РФ, включая арест российских активов и введение санкций в отношении некоторых покупателей российской нефти, поскольку президент США Дональд Трамп отказался от ужесточения санкций, пишет Reuters 21 мая.
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Ключевые факты
- Ранее не публикованный документ и представленный ЕС призывает блок из 27 стран занять более жесткую и независимую позицию по поводу санкций, поскольку неопределенность относительно будущей роли Вашингтона сохраняется.
- Среди 40 страниц рекомендаций были призывы принять законодательство, которое ускорит изъятие ЕС активов у лиц, находящихся под санкциями, и отправку их в Украину. Те, кто находится под санкциями, могли бы требовать компенсацию от России.
- ЕС предложено рассмотреть ряд шагов, чтобы его санкции применялись жестче за пределами блока, включая таргетинг на иностранные компании, использующие его технологии для оказания помощи России, а также введение вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти.
- Такие вторичные санкции, которые могут ударить по крупным покупателям, например Индии и Китаю, стали бы важным шагом, на который Европа до сих пор не решалась. Трамп публично допускал вторичные санкции, прежде чем объявить, что пока не будет усиливать санкции против РФ.
- Документ также содержит призыв к ЕС рассмотреть возможность использования принципа большинства при принятии решений по санкциям, чтобы не допустить их блокирования отдельными государствами-членами. Украина обеспокоена тем, что отход Вашингтона от западного консенсуса относительно санкций может также повлечь за собой колебания в ЕС, где традиционно требуется единодушие для принятия важных решений.
- В документе по поводу санкций отмечается «беспрецедентность» санкций, введенных ЕС до сих пор, и речь идет об их потенциале сделать больше.
- Неопределенность по отношению к позиции США замедлила темпы принятия экономических контрмер и многосторонней координации, но «не должен побуждать Европейский союз к ослаблению санкционного давления», говорится в проекте.
- «Выход Америки из режима санкций (стал бы) огромным ударом по единству ЕС», – заявил агентству Reuters чиновник из украинского правительства.
- ЕС не может полностью заменить значение США в применении экономического давления на Россию. Большее влияние санкций США обусловлено доминированием доллара в мировой торговле, с которым евро не может сравниться.
Контекст
После разговора с Путиным в понедельник Трамп решил не вводить новые санкции против России, разбив надежды европейских лидеров и Киева, которые в течение нескольких недель уговаривали его усилить давление на Москву.
ЕС и Великобритания ввели дополнительные санкции против России 20 мая, заявив, что они все еще надеются, что Вашингтон присоединится к ним. Но европейцы открыто обсуждают способы, которыми они могут оказывать давление на Москву, если Вашингтон больше не готов участвовать.
Украина пыталась публично избегать любых намеков на критику Вашингтона с тех пор, как у президента Владимира Зеленского и Трампа были споры в Белом доме в феврале.
В США были подготовлены два потенциально больших пакета санкций: один правительством, а другой – сенатором Линдси Грэмом, поддерживающим Трампа, однако непонятно, подпишет ли Трамп какой-либо из них.
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