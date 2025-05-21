Украина предлагает ЕС более жесткий план санкций для изоляции России из-за колебаний Трампа – Reuters

На следующей неделе Украина попросит ЕС рассмотреть новые масштабные шаги по изоляции РФ, включая арест российских активов и введение санкций в отношении некоторых покупателей российской нефти, поскольку президент США Дональд Трамп отказался от ужесточения санкций, пишет Reuters 21 мая.

Ключевые факты

Ранее не публикованный документ и представленный ЕС призывает блок из 27 стран занять более жесткую и независимую позицию по поводу санкций, поскольку неопределенность относительно будущей роли Вашингтона сохраняется.

Среди 40 страниц рекомендаций были призывы принять законодательство, которое ускорит изъятие ЕС активов у лиц, находящихся под санкциями, и отправку их в Украину. Те, кто находится под санкциями, могли бы требовать компенсацию от России.

ЕС предложено рассмотреть ряд шагов, чтобы его санкции применялись жестче за пределами блока, включая таргетинг на иностранные компании, использующие его технологии для оказания помощи России, а также введение вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти.

Такие вторичные санкции, которые могут ударить по крупным покупателям, например Индии и Китаю, стали бы важным шагом, на который Европа до сих пор не решалась. Трамп публично допускал вторичные санкции, прежде чем объявить, что пока не будет усиливать санкции против РФ.

Документ также содержит призыв к ЕС рассмотреть возможность использования принципа большинства при принятии решений по санкциям, чтобы не допустить их блокирования отдельными государствами-членами. Украина обеспокоена тем, что отход Вашингтона от западного консенсуса относительно санкций может также повлечь за собой колебания в ЕС, где традиционно требуется единодушие для принятия важных решений.

В документе по поводу санкций отмечается «беспрецедентность» санкций, введенных ЕС до сих пор, и речь идет об их потенциале сделать больше.

Неопределенность по отношению к позиции США замедлила темпы принятия экономических контрмер и многосторонней координации, но «не должен побуждать Европейский союз к ослаблению санкционного давления», говорится в проекте.

«Выход Америки из режима санкций (стал бы) огромным ударом по единству ЕС», – заявил агентству Reuters чиновник из украинского правительства.

ЕС не может полностью заменить значение США в применении экономического давления на Россию. Большее влияние санкций США обусловлено доминированием доллара в мировой торговле, с которым евро не может сравниться.

Контекст

После разговора с Путиным в понедельник Трамп решил не вводить новые санкции против России, разбив надежды европейских лидеров и Киева, которые в течение нескольких недель уговаривали его усилить давление на Москву.

ЕС и Великобритания ввели дополнительные санкции против России 20 мая, заявив, что они все еще надеются, что Вашингтон присоединится к ним. Но европейцы открыто обсуждают способы, которыми они могут оказывать давление на Москву, если Вашингтон больше не готов участвовать.

Украина пыталась публично избегать любых намеков на критику Вашингтона с тех пор, как у президента Владимира Зеленского и Трампа были споры в Белом доме в феврале.

В США были подготовлены два потенциально больших пакета санкций: один правительством, а другой – сенатором Линдси Грэмом, поддерживающим Трампа, однако непонятно, подпишет ли Трамп какой-либо из них.