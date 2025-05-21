США на встрече G7 выступили против заявления о дальнейшей поддержке Украины – Politico

США выступают против включения «дальнейшей поддержки» Украины в заявление G7, обсуждаемое министрами финансов в Канаде. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
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Подробности
- Два участника переговоров отметили, что Вашингтон выступил против формулировок о продолжении поддержки Украины.
- Кроме того, США отказались называть полномасштабное вторжение России в Украину «незаконным» в тексте заявления, добавили источники.
Контекст
В Канаде, которая в этом году председательствует в G7, продолжается встреча министров финансов стран Большой семерки, предваряющая саммит глав государств 15–17 июня. Канада проводит ряд встреч финансовых лидеров до четверга.
19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, после которого Путин заявил о готовности России работать над меморандумом по прекращению огня.
Трамп анонсировал переговоры об остановке войны между Киевом и Москвой, но отметил, что не будет ужесточать санкции против России, чтобы не помешать возможному прогрессу в урегулировании конфликта. В то же время он подчеркнул, что может отказаться от участия в переговорах между Украиной и Россией, если не будут достигнуты результаты.
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