Міноборони має врегулювати питання із АОЗ до засідання комітету НАТО наприкінці лютого – Стефанішина

Міністерство оборони має вирішити ситуацію, повʼязану з роботою Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ) до кінця лютого. Тоді відбудеться спеціальне засідання комітету НАТО, на якому розглянуть питання в цій сфері, повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, пише «Суспільне» 30 січня.

Ключові факти

Стефанішина висловила впевненість, що у Міноборони розуміють, що до кінця лютого треба врегулювати всі «публічні й непублічні питання», повʼязані з функціонуванням АОЗ і ДОТ, адже надалі це «матиме негативний вплив на діалог з партнерами».

Віцепремʼєрка наголосила, що у європейських партнерів і НАТО є ключова вимога до України у питанні роботи АОЗ та ДОТ – у відомств мають бути керівники, а зобовʼязання мають виконуватись.

«Очевидно, що НАТО жодним чином не займає ніяких сторін, не підтримує ті чи інші сторони або певних осіб, чи це виконувач обовʼязків керівника Агентства (Арсен Жумаділов), чи це колишня керівниця Агенства або відсторонена керівниця (Марина Безрукова). Це не має значення, є ключові принципи», – сказала міністерка.

Водночас, «агресивна публічна комунікація» не допомагає ні всередині України, ні назовні, наголосила вона.

За її словами, команда, яка відповідає за євроатлантичну інтеграцію, комунікує з командою з Міноборони щодо всіх змін.

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Ключова цитата

«Я впевнена, що до кінця лютого цього року ми врегулюємо ситуацію, тому що за результатами домовленостей, які я маю в штаб-квартирі НАТО, в кінці лютого відбудеться спеціальне засідання комітету НАТО, на якому розглянуть питання саме в цій сфері», — пояснила Стефанішина.

Контекст

24 січня міністр оборони Рустем Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника – Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, чинною директоркою Агенції оборонних закупівель і призначити гендиректора «Державного оператора тилу» Арсена Жумаділова замість неї. Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з Наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира.

Хоча Умєров усунув очільницю Агенції оборонних закупівель, але та відмовилася йти. Хто контролюватиме 298 млрд грн на зброю – у матеріалі Forbes Ukraine.

Станом на 30 січня Безрукова знову є керівником ДП «Агенція оборонних закупівель» (АОЗ), свідчить інформація з державного реєстру. Згідно із даними YouControl, відповідна зміна відбулася 29 січня, до того з 25 січня керівником АОЗ в держреєстрі значився Жумаділов. Очільник ДОТ раніше пояснював, що Умєров відсторонив Безрукову на період службового розслідування та тимчасово призначив його керувати АОЗ.