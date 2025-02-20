Минобороны направит более 44 млрд грн на FPV-дроны в 2025 году

Министерство обороны Украины планирует направить более 44 млрд грн на закупку FPV-дронов в 2025 году, в том числе моделей на оптоволокне. Об этом сообщил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский во время встречи с представителями союза «Технологические силы Украины».

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«Одна из ключевых задач на 2025 год – обеспечение технологического превосходства над врагом. Если в прошлом году основной финансовый ресурс направлялся на закупку дальнобойных deepstrike, то в этом году более 44 млрд грн предусмотрено для FPV-дронов, включая оптоволоконные модели», – заявил он.

В ходе встречи обсуждали масштабирование производства и поставку беспилотных систем для ВСУ. Отдельно сосредоточились на упрощении бюрократических процедур для ускоренного внедрения новых моделей дронов в войска.

Участники встречи уделили внимание сокращению сроков доставки дронов от производства к боевым подразделениям и расширению круга поставщиков и производителей оборонной продукции.

Контекст

Украина уже превысила запланированные объемы производства в 1 млн дронов в 2024 году, а новой стратегической целью станет изготовление 3000 крылатых ракет.

Президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 19 ноября, представил План внутренней устойчивости, предусматривающий к 2025 году производство не менее 30 000 дальнобойных дронов и 3000 крылатых ракет и ракет-дронов.

По его словам, в оборонно-промышленном комплексе Украины работает более 600 компаний, обеспечивающих 300 000 рабочих мест. Кроме того, к сотрудничеству привлечены более 40 иностранных оборонных предприятий.

По данным союза «Технологические силы Украины», частные производители вооружения получили запросы о партнерствах или поставках техники от 20 стран НАТО.

4 декабря министр обороны Рустем Умеров подписал приказ о создании в каждой бригаде ВСУ должности уполномоченного по закупкам. Это должно ускорить процесс обеспечения армии необходимым оборудованием и техникой.