Міноборони спрямує понад 44 млрд грн на FPV-дрони у 2025 році

Міністерство оборони України планує спрямувати понад 44 млрд грн на закупівлю FPV-дронів у 2025 році, зокрема моделей на оптоволокні. Про це повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський під час зустрічі з представниками спілки «Технологічні сили України».

Деталі

«Одна з ключових задач на 2025 рік – забезпечення технологічної переваги над ворогом. Якщо минулого року основний фінансовий ресурс спрямовувався на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн передбачено для FPV-дронів, включно з оптоволоконними моделями», – заявив він.

Під час зустрічі обговорювали масштабування виробництва та постачання безпілотних систем для ЗСУ. Окремо зосередилися на спрощенні бюрократичних процедур для прискореного впровадження нових моделей дронів у війська.

Учасники зустрічі приділили увагу скороченню термінів доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів та розширенню кола постачальників і виробників оборонної продукції.

Контекст

Україна вже перевищила заплановані обсяги виробництва в 1 млн дронів у 2024 році, а новою стратегічною метою стане виготовлення 3000 крилатих ракет.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 19 листопада, представив План внутрішньої стійкості, який передбачає до 2025 року виробництво щонайменше 30 000 далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

За його словами, в оборонно-промисловому комплексі України працює понад 600 компаній, що забезпечують 300 000 робочих місць. Крім того, до співпраці залучено понад 40 іноземних оборонних підприємств.

За даними спілки «Технологічні сили України», приватні виробники озброєння отримали запити про партнерства або постачання техніки від 20 країн НАТО.

4 грудня міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про створення у кожній бригаді ЗСУ посади уповноваженого із закупівель. Це має прискорити процес забезпечення армії необхідним обладнанням та технікою.