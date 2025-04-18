Мобильное приложение «Укрпочты» заработает до конца июня

Запуск нового мобильного приложения государственной «Укрпочты» должен состояться до конца первой половины года, сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в интервью Forbes Ukraine . «Укрпочта» планировала его запуск еще в 2024-м, однако сроки пришлось сдвинуть.

Подробности

Смилянский назвал запуск приложения «фокусом на 2025-й». По его словам, новое приложение не будет ограничиваться только функцией отслеживания посылок. Пользователи смогут взаимодействовать с таможней, получать ориентировочные даты доставки, подтверждать документы, пересматривать историю отправлений и платежей.

Это позволит значительно улучшить клиентский опыт и упростить процессы для пользователей, убежден он.

Контекст

В 2024 году «Укрпочта» инвестировала около 1 млрд грн в автоматизацию своих процессов. В феврале компания полностью автоматизировала сортировку посылок.

«Укрпочта» начала внедрение современных автоматизированных сортировочных линий для мелких посылок в апреле 2023 года. Тогда Смилянский прогнозировал, что компания полностью перейдет на автоматизированный режим сортировки по всей стране в 2024-м.

В ноябре 2024 года «Укрпочта» обновила стандарты упаковки отправлений через внедрение автоматизированных сортировочных линий, которые позволяют доставлять отправления между городами Украины уже на следующий день. Все посылки, которые обрабатываются на автоматизированных линиях, должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений. Для удобства клиентов «Укрпочта» предоставляет пакеты для мелких отправлений бесплатно.