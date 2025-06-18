Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные военные действия против Ирана, предположив , что США могут принять участие в ударах Израиля по Ирану. Об этом он сказал на мероприятии в Белом доме 18 июня, пишет Sky News .

Ключевые факты

«Вы даже не знаете, собираюсь ли я это сделать. Вы не знаете. Я могу это сделать, могу и не сделать, никто не знает, что я собираюсь сделать», – заявил президент США в ответ на вопрос о возможных планах США нанести удар по иранским ядерным объектам.

В то же время он заявил, что Иран «имеет много проблем и хочет вести переговоры».

По его словам, представители Ирана якобы обращались к нему и даже «предлагали» приехать в Белый дом.

Трамп также добавил, что «ничто не окончено» и что война – «очень сложное дело». «Я бы пока не сказал, что мы что-то выиграли, – сказал он. – Я бы сказал, что мы добились большого прогресса. И посмотрим – следующая неделя будет очень важной».

Также Трамп пожелал «удачи» верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, который накануне пригрозил, что военные действия США против Ирана приведут к «непоправимому ущербу», пишет ClashReport. Президент США продолжил призывать к «безоговорочной капитуляции» и отметил, что Иран вроде бы «совершенно беззащитен и вообще не имеет противовоздушной обороны».

Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжить свою кампанию в Иране. «Я сказал: продолжайте в том же духе, – заявил Трамп. – Я говорю с ним каждый день».

Контекст

13 июня Израиль ударил по ядерным объектам Ирана и ликвидировал топ-генерала иранских элитных войск. Тегеран угрожает возмездием, а цены на нефть взлетели самым быстрым темпом за три года. Каким может быть развитие событий и повлияют ли они на Украину – читайте в материале Forbes Ukraine.

17 июня Трамп назвал Хаменеи «легкой мишенью» и призвал Иран к «безоговорочной капитуляции».

Иран подготовил ракеты и другое вооружение, чтобы нанести удары по американским базам, если США отважатся на военное вмешательство, сообщила накануне The New York Times со ссылкой на данные разведки.

США в следующие 24-48 часов решат, можно ли закончить войну Ирана и Израиля дипломатическим путем, или присоединятся к ударам Израиля, по данным источников ABC News.