Поступления в бюджет в январе выросли на 10%, до 123,1 млрд грн

Поступления в общий фонд государственного бюджета в январе 2025 года выросли на 10,2%, до 123,1 млрд грн, против 111,7 млрд грн в январе 2024-го. Об этом стало известно из данных Министерства финансов.

Подробности

Налоговая служба собрала 75 млрд грн. Наибольшее количество поступлений традиционно обеспечил налог на добавленную стоимость, который принес 36,6 млрд грн.

Доходы от налога на доходы физических лиц и военного сбора увеличились на четверть и составили 23,8 млрд грн.

В то же время поступления от Государственной таможенной службы сократились на 7,4% по сравнению с оперативными данными за январь 2024 года, достигнув 43,8 млрд грн.

На фоне роста заработных плат в стране увеличились поступления единого социального взноса в Пенсионный фонд и фонды социального страхования. В январе они выросли на 30,4% – до 40,8 млрд. грн.

Контекст

17 сентября 2024 г. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов для финансирования армии. Несмотря на замечания Главного юридического управления по поводу неконституционности отдельных положений, 4 октября комитет рекомендовал поддержать документ во втором чтении.

10 октября законопроект был окончательно принят, однако депутаты оставили ставку военного сбора для физических лиц, ФЛП и военных на уровне 1,5%.

19 ноября Верховная Рада утвердила госбюджет на 2025 год. Плановый дефицит составляет 1,6 трлн грн, или 19,4% ВВП. Наибольшая часть расходов традиционно направлена ​​на сектор безопасности и обороны – 2,2 трлн грн. Расходы общего фонда предусмотрены на уровне 3,6 трлн грн, а доходы – 2,05 трлн грн.

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов.