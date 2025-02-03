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Поступления в бюджет в январе выросли на 10%, до 123,1 млрд грн

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes
Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes

1 хв читання

Поступления в общий фонд государственного бюджета в январе 2025 года выросли на 10,2%, до 123,1 млрд грн, против 111,7 млрд грн в январе 2024-го. Об этом стало известно из данных Министерства финансов.

Подробности

  • Налоговая служба собрала 75 млрд грн. Наибольшее количество поступлений традиционно обеспечил налог на добавленную стоимость, который принес 36,6 млрд грн.
  • Доходы от налога на доходы физических лиц и военного сбора увеличились на четверть и составили 23,8 млрд грн.
  • В то же время поступления от Государственной таможенной службы сократились на 7,4% по сравнению с оперативными данными за январь 2024 года, достигнув 43,8 млрд грн.
  • На фоне роста заработных плат в стране увеличились поступления единого социального взноса в Пенсионный фонд и фонды социального страхования. В январе они выросли на 30,4% – до 40,8 млрд. грн.

Контекст

17 сентября 2024 г. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов для финансирования армии. Несмотря на замечания Главного юридического управления по поводу неконституционности отдельных положений, 4 октября комитет рекомендовал поддержать документ во втором чтении.

10 октября законопроект был окончательно принят, однако депутаты оставили ставку военного сбора для физических лиц, ФЛП и военных на уровне 1,5%.

19 ноября Верховная Рада утвердила госбюджет на 2025 год. Плановый дефицит составляет 1,6 трлн грн, или 19,4% ВВП. Наибольшая часть расходов традиционно направлена ​​на сектор безопасности и обороны – 2,2 трлн грн. Расходы общего фонда предусмотрены на уровне 3,6 трлн грн, а доходы – 2,05 трлн грн.

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов.

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