Госбюджет в январе получил $3,8 млрд. Основная часть – кредит за счет российских активов

Финансирование госбюджета Украины в январе 2025 года составило $3,8 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минфина 31 января. Основная часть суммы – условные долговые обязательства для Украины.

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ЕС выделил Украине $3,1 млрд, дополнительно $700 млн поступило благодаря выпуску государственных облигаций на внутреннем рынке.

Денежные средства от ЕС являются первым траншем в рамках программы ERA Loans кредитов, которые будут погашены за счет доходов от замороженных активов РФ. Следовательно, расходы по ссуде понесет страна-агрессор, а не Украина, пояснили в Минфине.

Контекст

В июне лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита в размере $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов, составляющих около €260 млрд. Основная часть этих активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Правительства стран ЕС решили отложить использование этих резервов для поддержания военных усилий и восстановления Украины.

Согласно соглашению, ЕС и США предоставят по $20 млрд, а остальные $10 млрд будут распределены между Великобританией, Японией и Канадой.

3 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект №12232, изменяющий Бюджетный кодекс и вводящий понятие «условные долговые обязательства», позволяющий Украине не возвращать $50 млрд G7, если Россия не выплатит репарации.

6 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начнет получать первые средства из $50 млрд от замороженных российских активов уже в следующем году.

16 декабря президент Владимир Зеленский объявил, что США перевели Украине $20 млрд на счет во Всемирном банке в рамках кредита, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.