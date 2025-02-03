Надходження до бюджету у січні зросли на 10%, до 123,1 млрд грн

Надходження до загального фонду державного бюджету у січні 2025 року зросли на 10,2%, до 123,1 млрд грн, проти 111,7 млрд грн у січні 2024-го. Про це стало відомо з даних Міністерства фінансів.
Деталі
- Податкова служба зібрала 75 млрд грн. Найбільше надходжень традиційно забезпечив податок на додану вартість, який приніс 36,6 млрд грн.
- Доходи від податку на доходи фізичних осіб та військового збору збільшилися на чверть і становили 23,8 млрд грн.
- Водночас надходження від Державної митної служби скоротилися на 7,4% порівняно з оперативними даними за січень 2024 року, досягнувши 43,8 млрд грн.
- На тлі зростання заробітних плат у країні збільшились надходження єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. У січні вони зросли на 30,4% – до 40,8 млрд грн.
Контекст
17 вересня 2024 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №11416-д, що передбачає підвищення податків для фінансування армії. Попри зауваження Головного юридичного управління щодо неконституційності окремих положень, 4 жовтня комітет рекомендував підтримати документ у другому читанні.
10 жовтня законопроєкт був ухвалений остаточно, проте депутати залишили ставку військового збору для фізичних осіб, ФОП та військових на рівні 1,5%.
19 листопада Верховна Рада затвердила держбюджет на 2025 рік. Плановий дефіцит становить 1,6 трлн грн, або 19,4% ВВП. Найбільша частина видатків традиційно спрямована на сектор безпеки та оборони – 2,2 трлн грн. Видатки загального фонду передбачені на рівні 3,6 трлн грн, а доходи – 2,05 трлн грн.
28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків.
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