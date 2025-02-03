Надходження до бюджету у січні зросли на 10%, до 123,1 млрд грн

Надходження до загального фонду державного бюджету у січні 2025 року зросли на 10,2%, до 123,1 млрд грн, проти 111,7 млрд грн у січні 2024-го. Про це стало відомо з даних Міністерства фінансів.

Деталі

Податкова служба зібрала 75 млрд грн. Найбільше надходжень традиційно забезпечив податок на додану вартість, який приніс 36,6 млрд грн.

Доходи від податку на доходи фізичних осіб та військового збору збільшилися на чверть і становили 23,8 млрд грн.

Водночас надходження від Державної митної служби скоротилися на 7,4% порівняно з оперативними даними за січень 2024 року, досягнувши 43,8 млрд грн.

На тлі зростання заробітних плат у країні збільшились надходження єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. У січні вони зросли на 30,4% – до 40,8 млрд грн.

Контекст

17 вересня 2024 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №11416-д, що передбачає підвищення податків для фінансування армії. Попри зауваження Головного юридичного управління щодо неконституційності окремих положень, 4 жовтня комітет рекомендував підтримати документ у другому читанні.

10 жовтня законопроєкт був ухвалений остаточно, проте депутати залишили ставку військового збору для фізичних осіб, ФОП та військових на рівні 1,5%.

19 листопада Верховна Рада затвердила держбюджет на 2025 рік. Плановий дефіцит становить 1,6 трлн грн, або 19,4% ВВП. Найбільша частина видатків традиційно спрямована на сектор безпеки та оборони – 2,2 трлн грн. Видатки загального фонду передбачені на рівні 3,6 трлн грн, а доходи – 2,05 трлн грн.

28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків.