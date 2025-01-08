Нардепа Дубинского будут судить за незаконную переправку лиц через границу. Детали дела

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). С учетом приведенных фактов, очевидно, речь идет об Александре Дубинском.

Подробности

Следствие установило, что нардеп вместе с бывшим помощником, работающим главой общественной организации, в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Он выехал из Украины в Молдову на автомобиле через один из пунктов пропуска.

В качестве основания для пересечения государственной границы мужчина предоставил документы, внесенные в систему «Шлях». Разрешение на выезд за пределы Украины было получено по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии нардепа и аффилированной с ним общественной организации.

Сам родственник после пересечения границы фактически трудоустроился на иностранном морском судне и никаких перевозок для нужд ВСУ не осуществлял. Он вернулся в Украину в конце 2022 года после завершения контракта.

В 2023 году обвиняемые при тех же условиях повторно организовали незаконный выезд этого же «родственника» за границу как водителя волонтера. Хотя точно знали, что во время предыдущего выезда за границу мужчина не осуществлял никаких перевозок гуманитарной помощи, заявило следствие.

Как и ранее, родственник сожительницы народного избранника выехал из Украины в Молдову на автомобиле через один из пропускных пунктов, по идентичным документам от КОВА на основании ходатайства общественной организации.

Мужчина по указанию народного избранника должен был прибыть в г. Кишинев и ждать дальнейших инструкций по перегону частного автомобиля нардепа с автостоянки международного аэропорта Кишинева в Вену, Австрия.

Как заявило следствие, «родственник» вторично воспользовался разработанной нардепом и его сообщником схемой, после чего уже не возвращался в Украину.

Контекст

Соответствующее подозрение Дубинскому сообщили 8 августа 2023 года. 11 ноября того же года работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении народного депутата.

Кроме этого, в ноябре депутату объявили о подозрении в государственной измене. По данным СБУ и ГБР, Дубинский осуществлял информационно подрывную деятельность в пользу РФ. Он имел позывной Буратино и входил в состав преступной организации, сформированной Главным управлением Генштаба вооруженных сил РФ (ГРУ).

По данным следствия, в состав группы также входил экс-нардеп Андрей Деркач, накануне полномасштабного вторжения РФ сбежавший за границу. Подрывную деятельность в Киеве координировал экс-помощник Деркача Игорь Колесников, который уже осужден и отбывает наказание за измену.

Печерский районный суд избрал меру пресечения Дубинскому в виде содержания под стражей.