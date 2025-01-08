Нардепа Дубінського судитимуть за незаконне переправлення осіб через кордон. Деталі справи

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Враховуючи наведені факти, очевидно йдеться про Олександра Дубінського.

Деталі

Слідство встановило, що нардеп разом із колишнім помічником, який працює головою громадської організації, у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Він виїхав з України до Молдови на автомобілі через один із пунктів пропуску.

Як підставу для перетину державного кордону чоловік надав документи, внесені в систему «Шлях». Дозвіл на виїзд за межі України було отримано на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої з ним громадської організації.

Сам «родич» після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні та жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював. Він повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту.

У 2023 році обвинувачені за тих самих умов повторно організували незаконний виїзд цього ж «родича» за кордон як водія волонтера. Хоча достеменно знали, що під час попереднього виїзду за кордон чоловік не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги, заявило слідство.

Як і раніше, родич співмешканки народного обранця виїхав з України до Молдови на автомобілі через один із пропускних пунктів, за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання громадської організації.

Чоловік за вказівкою народного обранця мав прибути до м. Кишинів та чекати подальших інструкцій щодо перегону приватного автомобіля нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до Відня, Австрія.

Як заявило слідство, «родич» вдруге скористався розробленою нардепом та його спільником схемою, після чого вже не повертався в Україну.

Контекст

Відповідну підозру Дубінському повідомили 8 серпня 2023 року. 11 листопада того ж року працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата.

Окрім цього в листопаді депутату оголосили про підозру в державній зраді. За даними СБУ та ДБР, Дубінський здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу збройних сил РФ (ГРУ).

За даними слідства, до складу групи також входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ утік за кордон. Підривну діяльність у Києві координував експомічник Деркача Ігор Колєсніков, який уже засуджений і відбуває покарання за державну зраду.

Печерський районний суд обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді тримання під вартою.