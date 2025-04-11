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Крупнейшие пенсионные фонды США потеряли почти $170 млрд из-за пошлин Трампа

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

После объявления президента США Трампа о введении пошлин 25 крупнейших государственных и местных пенсионных инвестиционных фондов США понесли вероятные убытки в размере $169 млрд в виде публичных акций, пишет Bloomberg.

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Ключевые факты

  • Потери были зафиксированы за четыре торговых дня с 3 по 8 апреля после заявления Трампа о глобальных пошлинах, согласно отчету Equable Institute. За весь прошлый год основные фонды потеряли около $249 млрд, согласно данным.
  • Общие потери для всей государственной пенсионной системы США, вероятно, будут значительно выше, заявило учреждение.
  • «Шок на финансовом рынке последних нескольких дней – это именно тот негативный сценарий, который должен вызвать беспокойство у уязвимых пенсионных фондов», – говорится в отчете.
  • Equable Institute предупредил, что кроме портфельных потерь государственные и местные пенсионные фонды могут столкнуться с сокращением денежного потока в ближайшие годы, если более высокие пошлины приведут к затяжной экономической рецессии. Пенсионные фонды обычно устанавливают долгосрочные цели.

Контекст

После возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел пошлины на все товары из Китая в размере 20% и 2 апреля обнародовал глобальные взаимные пошлины. В результате взаимных повышений пошлин по состоянию на 10 апреля ставка пошлин США на китайский импорт фактически составляет 145%. 11 апреля Китай в ответ повысил пошлины до 125%.

По оценке ВТО, эскалация торгового напряжения между США и Китаем несет значительный риск резкого сокращения двусторонней торговли. По предварительным прогнозам, товарооборот между этими двумя экономиками может сократиться на 80%. Разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному сокращению мирового реального ВВП почти на 7%, ожидает ВТО.

Индекс стоимости доллара по отношению к валютам крупных торговых партнеров США упал до 99,7 и что является редким явлением – опустился ниже 100. Фунт стерлингов, японская иена и швейцарский франк продемонстрировали значительный рост.

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