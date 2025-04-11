Найбільші пенсійні фонди США втратили майже $170 млрд через мита Трампа

Після оголошення президента США Трампа про запровадження мит 25 найбільших державних та місцевих пенсійних інвестиційних фондів США зазнали ймовірних збитків у розмірі $169 млрд у вигляді публічних акцій, пише Bloomberg.

Ключові факти

Втрати були зафіксовані за чотири торгові дні з 3 по 8 квітня після заяви Трампа про глобальні мита, згідно з звітом Equable Institute. За весь минулий рік основні фонди втратили приблизно $249 млрд, згідно з даними.

Загальні втрати для всієї державної пенсійної системи США, ймовірно, будуть «значно вищими», заявила установа.

«Шок на фінансовому ринку останніх кількох днів – це саме той негативний сценарій, який повинен викликати занепокоєння у вразливих пенсійних фондів», – йдеться у звіті.

Equable Institute попередив, що, крім портфельних втрат, державні та місцеві пенсійні фонди можуть зіткнутися зі скороченням грошового потоку в найближчі роки, якщо вищі мита призведуть до затяжної економічної рецесії. Пенсійні фонди зазвичай встановлюють довгострокові цілі.

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита. Внаслідок взаємних підвищень мит станом на 10 квітня ставка мит США на китайський імпорт фактично становить 145%. 11 квітня Китай у відповідь підвищив мита до 125%.

За оцінкою СОТ, ескалація торгової напруги між США та Китаєм несе значний ризик різкого скорочення двосторонньої торгівлі. За попередніми прогнозами, товарообіг між цими двома економіками може скоротитися на 80%. Поділ світової економіки на два блоки може призвести до довгострокового скорочення світового реального ВВП майже на 7%, очікує СОТ.

Індекс вартості долара по відношенню до валют великих торгових партнерів США впав до 99,7 і, що є рідкісним явищем – опустився нижче за 100. Фунт стерлінгів, японська єна та швейцарський франк продемонстрували значне зростання.