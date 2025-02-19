ЦИК объяснил обновление данных и запросы по бюллетеням

Теоретически выборы в Украине в этом году возможны, но для этого нужны завершение войны и отмена военного положения, сообщил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью « Радио Свобода ». Он добавил, что сейчас подготовка к выборам не ведется.

Ключевые факты

«Возможны ли теоретически выборы в Украине 26 октября? Теоретически возможны. Для этого нужно, чтобы в Украине наступил мир, чтобы в Украине закончилось военное положение и чтобы после этого было достаточно времени для изменения законодательства и надлежащей подготовки избирательного процесса», – сказал он.

В текущих условиях такой сценарий маловероятен, считает Диденко. «Если говорить о том, есть ли у нас сейчас конкретные действия, направленные на подготовку к выборам 26 октября этого года, то однозначно нет», – сказал глава ЦИК.

Он добавил, что по состоянию на данный момент нет ни фактических, ни юридических оснований говорить о выборах.

Диденко прокомментировал заявление пятого президента, депутата Петра Порошенко о том, что полиграфический комбинат «Украина» получил задачу рассчитать стоимость печати бюллетеней на выборы. По словам главы ЦИК, это не подготовка к выборам. «К полиграфическому комбинату «Украина» ЦИК обращается регулярно с соответствующими запросами, потому что есть обычный процесс бюджетного планирования», – сказал он.

Глава комиссии добавил, что в ЦИК работают рабочие группы по подготовке к послевоенным выборам. Они рассматривают разные пути упрощения голосования на этих выборах, в том числе «изменение формы бюллетеня». Обращения могли быть связаны с уточнением стоимости подобных изменений.

Он также объяснил возобновление работы Государственного реестра избирателей, закрытого после начала полномасштабного вторжения. Он напомнил, что работу реестра остановили, чтобы данные об избирателях и сотрудниках ЦИК «не попали в руки врага», а также из соображений кибербезопасности.

По его словам, когда ЦИК решил восстановить реестр в части обновления данных, пошла работа по внесению этих сведений, она продолжалась более полугода и уже завершилась. «После этого было принято решение об обновлении адресной информации. Сменились адреса, названия улиц, дома. Какие-то дома исчезли, какие-то добавились», – заявил Диденко.

Он добавил, что реестр избирателей используется не только для выборов, но и в межвыборный период, поэтому он «должен быть актуален всегда». «Поэтому говорить о том, что Центральная избирательная комиссия работает над актуальностью реестра избирателей и это значит, что уже выборы будут, – это неправильно», – подчеркнул глава ЦИК.

Контекст

На проведении выборов в Украине настаивает Россия, в частности президент РФ Владимир Путин называет Зеленского «нелегитимным» президентом. По словам Зеленского, Россия знает, что переговоры с ним «непростые», поэтому «понятно, что Россия хочет от него избавиться».

18 февраля Трамп сказал, что Россия требует проведения выборов в Украине, и это объективная ситуация. Трамп заявил, что рейтинг Зеленского вроде бы уже упал до 4%. «Я думаю, что если садиться за стол, то здесь уже украинский народ решит, что давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что нужны выборы, это объективная ситуация», – сказал он.

19 февраля КМИС обнародовал результаты опроса украинцев, которые показали, что 57% респондентов выразили доверие президенту Зеленскому, в то же время не доверяют ему 37%.

Зеленский уже заявил, что данные о падении рейтинга президента Украины до 4%, озвученные президентом США, являются дезинформацией российского происхождения. Он добавил, что Трамп «к сожалению, живет в этом дезинформационном пространстве».

Вечером 19 февраля Трамп вообще назвал Зеленского «диктатором без выборов», несмотря на то что в условиях военного положения Конституция Украины и профильное законодательство запрещают проведение любых выборов.