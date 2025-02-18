Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Афганский сценарий для Украины и угождение Путину со стороны США. Главное из интервью Зеленского ARD

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

В случае необдуманного завершения войны в Украине возможен афганский сценарий, заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD. Он также подчеркнул, что никакие соглашения о судьбе Украины не должны заключаться без ее участия.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Ключевые факты

  • Афганский сценарий. Зеленский упомянул хаотичный выход западных войск из Афганистана в 2021 году, приведший к быстрому захвату власти Талибаном. Тогда, по словам Зеленского, «неуважение к человеческой жизни» привело к «трагедии». «Итак, есть опыт того, что происходит, когда кто-то заканчивает, не задумываясь, и очень быстро отступает», – сказал он.
  • Роль США. Украинский президент отмечает, что никакие соглашения о судьбе Украины не должны заключаться без ее участия. Он призвал США играть более активную роль в окончании войны в Украине, поскольку без их поддержки победа была бы невозможна.
  • По мнению Зеленского, «США сегодня говорят вещи, которые очень приятны Путину». «Я думаю, в этом есть суть вопроса. Потому что они хотят угодить ему. Знаете почему? Чтобы встретиться друг с другом и добиться быстрого успеха». Однако прекращение огня «не является успехом», добавил Зеленским.
  • Переговоры и уступки. По словам Зеленского, переговоры о прекращении огня должны включать в себя гарантии безопасности. Он подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки. Украина не готова отказаться от части своей территории навсегда: «Юридически мы не откажемся от своих территорий».
  • Личные планы. По поводу своей роли в возможных переговорах и роли президента Украины Зеленский заявил, что Россия знает, что переговоры с ним «непростые». Но если Украина будет принята в ЕС и НАТО, российские войска выведены и его страна получит гарантии безопасности, он больше не будет нужен. Тогда он бы всего достиг. «Но пока у нас этого нет, я буду защищать свою страну», – сказал Зеленский.

Контекст

12 февраля Трамп сообщил, что разговаривал с президентом РФ. По его словам, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс по завершению войны в Украине. После этого Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили возможности достичь мира и готовность работать вместе на уровне команд, технологические возможности, в частности дроны и другие современные производства.

После этих телефонных разговоров Трамп предположил, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Президент Владимир Зеленский уже подчеркнул, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать каких-либо договоренностей, принятых США и РФ без участия Украины.

Встреча американской и российской делегаций началась в Эр-Рияде 18 февраля.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні