Афганский сценарий для Украины и угождение Путину со стороны США. Главное из интервью Зеленского ARD

В случае необдуманного завершения войны в Украине возможен афганский сценарий, заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD . Он также подчеркнул, что никакие соглашения о судьбе Украины не должны заключаться без ее участия.

Ключевые факты

Афганский сценарий. Зеленский упомянул хаотичный выход западных войск из Афганистана в 2021 году, приведший к быстрому захвату власти Талибаном. Тогда, по словам Зеленского, «неуважение к человеческой жизни» привело к «трагедии». «Итак, есть опыт того, что происходит, когда кто-то заканчивает, не задумываясь, и очень быстро отступает», – сказал он.

Зеленский упомянул хаотичный выход западных войск из Афганистана в 2021 году, приведший к быстрому захвату власти Талибаном. Тогда, по словам Зеленского, «неуважение к человеческой жизни» привело к «трагедии». «Итак, есть опыт того, что происходит, когда кто-то заканчивает, не задумываясь, и очень быстро отступает», – сказал он. Роль США. Украинский президент отмечает, что никакие соглашения о судьбе Украины не должны заключаться без ее участия. Он призвал США играть более активную роль в окончании войны в Украине, поскольку без их поддержки победа была бы невозможна.

Украинский президент отмечает, что никакие соглашения о судьбе Украины не должны заключаться без ее участия. Он призвал США играть более активную роль в окончании войны в Украине, поскольку без их поддержки победа была бы невозможна. По мнению Зеленского, «США сегодня говорят вещи, которые очень приятны Путину». «Я думаю, в этом есть суть вопроса. Потому что они хотят угодить ему. Знаете почему? Чтобы встретиться друг с другом и добиться быстрого успеха». Однако прекращение огня «не является успехом», добавил Зеленским.

Переговоры и уступки. По словам Зеленского, переговоры о прекращении огня должны включать в себя гарантии безопасности. Он подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки. Украина не готова отказаться от части своей территории навсегда: «Юридически мы не откажемся от своих территорий».

По словам Зеленского, переговоры о прекращении огня должны включать в себя гарантии безопасности. Он подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки. Украина не готова отказаться от части своей территории навсегда: «Юридически мы не откажемся от своих территорий». Личные планы. По поводу своей роли в возможных переговорах и роли президента Украины Зеленский заявил, что Россия знает, что переговоры с ним «непростые». Но если Украина будет принята в ЕС и НАТО, российские войска выведены и его страна получит гарантии безопасности, он больше не будет нужен. Тогда он бы всего достиг. «Но пока у нас этого нет, я буду защищать свою страну», – сказал Зеленский.

Контекст

12 февраля Трамп сообщил, что разговаривал с президентом РФ. По его словам, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс по завершению войны в Украине. После этого Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили возможности достичь мира и готовность работать вместе на уровне команд, технологические возможности, в частности дроны и другие современные производства.

После этих телефонных разговоров Трамп предположил, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Президент Владимир Зеленский уже подчеркнул, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать каких-либо договоренностей, принятых США и РФ без участия Украины.

Встреча американской и российской делегаций началась в Эр-Рияде 18 февраля.