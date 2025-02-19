ЦВК пояснила оновлення даних і запити щодо бюлетенів

Теоретично вибори в Україні цього року можливі, але для цього потрібне завершення війни і скасування воєнного стану, повідомив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв’ю Радіо Свобода. Він додав, що зараз підготовка до виборів не ведеться.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Ключові факти
- «Чи теоретично можливо вибори в Україні 26 жовтня? Теоретично можливо. Для цього потрібно, щоб в Україні наступив мир, щоб в Україні закінчився воєнний стан, і щоб після цього було достатньо часу для зміни законодавства і належної підготовки виборчого процесу», – сказав він.
- У поточних умовах такий сценарій малоймовірний, вважає Діденко. «Якщо говорити про те, чи є в нас зараз конкретні дії, спрямовані на підготовку до виборів 26 жовтня цього року, то однозначно ні», – сказав голова ЦВК.
- Він додав, що станом на зараз немає ані фактичних, ані юридичних підстав говорити про вибори.
- Діденко прокоментував заяву п’ятого президента, депутата Петра Порошенка про те, що поліграфічний комбінат «Україна» отримав завдання обрахувати вартість друку бюлетенів на вибори. За словами голови ЦВК, це не є підготовкою до виборів. «До поліграфічного комбіната «Україна» ЦВК звертається регулярно з відповідними запитами, тому що є звичайний процес бюджетного планування», – сказав він.
- Голова комісії додав, що в ЦВК працюють робочі групи щодо підготовки до повоєнних виборів. Вони розглядають різні шляхи спрощення голосування на цих виборах, в тому числі «зміну форми бюлетеня». Звернення могли бути пов’язані з уточненням вартості таких змін.
- Він також пояснив відновлення роботи Державного реєстру виборців, який був закритий після початку повномасштабного вторгнення. Він нагадав, що роботу реєстру зупинили, щоб дані про виборців та співробітників ЦВК «не потрапили в руки ворога», а також з міркувань кібербезпеки.
- За його словами, коли ЦВК вирішила відновити реєстр в частині поновлення даних, пішла робота по внесенню цих відомостей, вона тривала більше ніж пів року, і вже завершилась. «Після цього було ухвалено рішення про оновлення адресної інформації. Змінилися адреси, назви вулиць, будинки. Якісь будинки зникли, якісь додалися», – заявив Діденко.
- Він додав, що реєстр виборців використовується не лише для виборів, а й у міжвиборчий період, тож він «повинен бути актуальний завжди». «Тому говорити про те, що Центральна виборча комісія працює над актуальностю реєстру виборців, і це значить, що вже вибори будуть, це неправильно», – наголосив очільник ЦВК.
Контекст
На проведенні виборів в Україні наполягає Росія, зокрема, президент РФ Володимир Путін називає Зеленського «нелегітимним» президентом. За словами Зеленського, Росія знає, що переговори з ним «непрості», тому «зрозуміло, що Росія хоче його позбутися».
18 лютого Трамп сказав, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, і це «обʼєктивна ситуація». Трамп заявив, що рейтинг Зеленського начебто вже впав до 4%. «Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вирішить, що давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це обʼєктивна ситуація», – сказав він.
19 лютого КМІС оприлюднив результати опитування українців, які показали, що 57% респондентів висловили довіру президенту Зеленському, водночас не довіряють йому 37%.
Зеленський уже заявив, що дані про падіння рейтингу президента України до 4%, озвучені президентом США, є дезінформацією російського походження. Він додав, що Трамп «на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі».
Ввечері 19 лютого Трамп взагалі назвав Зеленського «диктатором без виборів», попри те, що в умовах воєнного стану Конституція України та профільне законодавство забороняють проведення будь-яких виборів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.