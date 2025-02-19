ЦВК пояснила оновлення даних і запити щодо бюлетенів

Теоретично вибори в Україні цього року можливі, але для цього потрібне завершення війни і скасування воєнного стану, повідомив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв’ю Радіо Свобода . Він додав, що зараз підготовка до виборів не ведеться.

Ключові факти

«Чи теоретично можливо вибори в Україні 26 жовтня? Теоретично можливо. Для цього потрібно, щоб в Україні наступив мир, щоб в Україні закінчився воєнний стан, і щоб після цього було достатньо часу для зміни законодавства і належної підготовки виборчого процесу», – сказав він.

У поточних умовах такий сценарій малоймовірний, вважає Діденко. «Якщо говорити про те, чи є в нас зараз конкретні дії, спрямовані на підготовку до виборів 26 жовтня цього року, то однозначно ні», – сказав голова ЦВК.

Він додав, що станом на зараз немає ані фактичних, ані юридичних підстав говорити про вибори.

Діденко прокоментував заяву п’ятого президента, депутата Петра Порошенка про те, що поліграфічний комбінат «Україна» отримав завдання обрахувати вартість друку бюлетенів на вибори. За словами голови ЦВК, це не є підготовкою до виборів. «До поліграфічного комбіната «Україна» ЦВК звертається регулярно з відповідними запитами, тому що є звичайний процес бюджетного планування», – сказав він.

Голова комісії додав, що в ЦВК працюють робочі групи щодо підготовки до повоєнних виборів. Вони розглядають різні шляхи спрощення голосування на цих виборах, в тому числі «зміну форми бюлетеня». Звернення могли бути пов’язані з уточненням вартості таких змін.

Він також пояснив відновлення роботи Державного реєстру виборців, який був закритий після початку повномасштабного вторгнення. Він нагадав, що роботу реєстру зупинили, щоб дані про виборців та співробітників ЦВК «не потрапили в руки ворога», а також з міркувань кібербезпеки.

За його словами, коли ЦВК вирішила відновити реєстр в частині поновлення даних, пішла робота по внесенню цих відомостей, вона тривала більше ніж пів року, і вже завершилась. «Після цього було ухвалено рішення про оновлення адресної інформації. Змінилися адреси, назви вулиць, будинки. Якісь будинки зникли, якісь додалися», – заявив Діденко.

Він додав, що реєстр виборців використовується не лише для виборів, а й у міжвиборчий період, тож він «повинен бути актуальний завжди». «Тому говорити про те, що Центральна виборча комісія працює над актуальностю реєстру виборців, і це значить, що вже вибори будуть, це неправильно», – наголосив очільник ЦВК.

Контекст

На проведенні виборів в Україні наполягає Росія, зокрема, президент РФ Володимир Путін називає Зеленського «нелегітимним» президентом. За словами Зеленського, Росія знає, що переговори з ним «непрості», тому «зрозуміло, що Росія хоче його позбутися».

18 лютого Трамп сказав, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, і це «обʼєктивна ситуація». Трамп заявив, що рейтинг Зеленського начебто вже впав до 4%. «Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вирішить, що давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це обʼєктивна ситуація», – сказав він.

19 лютого КМІС оприлюднив результати опитування українців, які показали, що 57% респондентів висловили довіру президенту Зеленському, водночас не довіряють йому 37%.

Зеленський уже заявив, що дані про падіння рейтингу президента України до 4%, озвучені президентом США, є дезінформацією російського походження. Він додав, що Трамп «на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі».

Ввечері 19 лютого Трамп взагалі назвав Зеленського «диктатором без виборів», попри те, що в умовах воєнного стану Конституція України та профільне законодавство забороняють проведення будь-яких виборів.