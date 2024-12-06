«Новая почта» запустила доставку через почтоматы InPost в Великобритании

Крупнейшая почтово-логистическая компания Украины «Новая почта» запустила новую услугу доставки и отправки посылок через более 7000 почтоматов InPost в Великобритании, которая охватывает всю страну, в том числе Вельс, Шотландию и Северную Ирландию, сообщила пресс-служба компании 6 декабря.

Подробности

Услуга позволяет клиентам легко получать и отправлять посылки, весящие до 15 кг и имеющие размеры до 41×38×64 см. Для этого нужно создать отправку на сайте или в мобильном приложении, оплатить доставку, получить QR-код, сканировать его на почтомате и положить посылку в ячейку.

Срок хранения посылки в почтомате – двое суток, после чего она перемещается в сортировочное депо в Лондоне. Сервис также предоставляет онлайн-инструменты для поиска почтоматов.

Контекст

У «Новой почты» в Европе более 35 000 точек сервиса для отправки и получения посылок, из которых 90 – это собственные отделения Nova Post. За первый год работы компания доставила 1,3 млн посылок (данные на декабрь 2023 года).

В 2023 году «Новая почта» увеличила количество доставок на 30%, доставив в общей сложности 412 млн посылок. Сеть отделений и почтоматов в Украине за год выросла на 20%, до 27 050 единиц.

В мае 2024-го компания открыла два отделения Nova Post в Великобритании, ставшей 13-й страной в Европе, где работает «Новая почта».

За январь–сентябрь 2024 года доходы компании составили 30,81 млрд грн, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, однако чистая прибыль уменьшилась на 49%, до 1,65 млрд грн.