После отказа Польши и Румынии «Новая почта» выбрала Чехию базовой страной для своих самолетов

Авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу Nova («Новая почта»), будет развивать свой хаб в Праге, сообщил СЕО компании Ярослав Красножон в интервью ЦТС . В отличие от Польши и Румынии, Чехия разрешила Nova использовать ее аэропорт для полетов в США.

Ключевые факты

Supernova Airlines ожидает одобрения маршрута Прага – Нью-Йорк – Прага, сообщил Красножон.

«Авиационные власти Чехии благосклонно относятся к нашей авиакомпании. После подтверждения заявки украинская авиакомпания сможет выполнять рейсы по указанному маршруту, а в или из Украины груз уже перевозится грузовиками», – объяснил СЕО компании.

«Польша не хочет этого делать. И Румыния тоже не торопится. А Чехия пошла нам навстречу», – отметил Красножон.

Supernova Airlines заключила контракт с украинской организацией Air Service, обслуживающей самолеты компании в Праге, говорит Красножон. «Пытаемся работать прежде всего с украинскими компаниями. И только если украинской компании нет, то ищем другую», – добавил он.

Контекст

Supernova Airlines основана в 2021 году. 18 сентября 2024-го авиакомпания Supernova выполнила первый рейс на самолете Boeing 737-800SF под флагом Украины. Это был сертификационный полет – один из завершающих шагов в процессе внедрения Госавиаслужбой Украины типа «Боинг 737-800SF» в сертификат эксплуатанта авиакомпании Supernova.

За год работы в Европе «Новая почта» доставила 1,3 млн посылок. В целом по результатам прошлого года «Новая почта» доставила на 30% больше посылок, чем в 2022-м – 412 млн отправлений.

10 ноября Supernova Airlines выполнила первый коммерческий рейс собственным самолетом Boeing 737-800.

В следующем году «Новая почта» рассчитывает выйти на рынок Соединенных Штатов Америки, сообщил соучредитель группы Nova Вячеслав Климов в середине ноября.

С начала 2024-го группа уже открыла 23 заграничных отделения, план до конца года – еще около 40 отделений, сообщил СЕО Nova Post Europe. Из новых рынков – Австрия и Нидерланды.

К сентябрю 2024 года компания рассчитывала выйти на рынки 18 стран. На середину августа план экспансии удалось выполнить на 22%. Почему произошло торможение и заставит ли оно компанию Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка отказаться от планов – в материале Forbes Ukraine.