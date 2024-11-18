«Новая почта» может заработать в США в 2025 году – Климов

Компания «Новая почта» в следующем году рассчитывает выйти на рынок Соединенных Штатов Америки, сообщил соучредитель группы Nova Вячеслав Климов в интервью ЭП .

Ключевые факты

«Думаю, что в следующем году в каком-то формате первый флажок появится», – отметил Климов.

Он объяснил, что цель экспансии Nova – стать заметным игроком в почтово-логистической индустрии в мире.

По словам Климова, в США самый высокий показатель количества посылок в год на одного жителя страны – 68. Каждый украинец генерирует 18 посылок в год. В Польше этот показатель составляет 36 посылок.

Контекст

10 ноября авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу Nova («Новая почта»), выполнила первый коммерческий рейс собственным самолетом Boeing 737-800 – из Будапешта в Кишинев по заказу подразделения Nova Global. Следующий шаг – тестирование транзита грузов в Украину с использованием автомобильного транспорта.

Авиакомпания готовится к открытию регулярных рейсов в США и ожидает получения операционных разрешений для полетов в Штатах.

За год работы в Европе «Новая почта» доставила 1,3 млн посылок. В целом по результатам прошлого года «Новая почта» доставила на 30% больше посылок, чем в 2022-м – 412 млн отправлений.

До сентября 2024 г. Nova рассчитывала выйти на рынки 18 стран. К середине августа план экспансии удалось выполнить на 22%.

К середине ноября Nova заработала на рынках Италии, Испании, Франции Великобритании, Австрии и Нидерландов. Почему произошло торможение и заставит ли оно компанию Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка отказаться от планов – в материале Forbes Ukraine.