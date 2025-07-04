Microsoft і Nvidia наближаються до ринкової капіталізації у $4 трлн, однак їхній шлях до цього різний, пише WSJ . Nvidia зростає на ажіотажі довкола штучного інтелекту, адже її чипи потрібні всім, хто працює з ШІ. Для Microsoft же успіх залежить від того, наскільки масово бізнес і споживачі захочуть платити за її ШІ-сервіси.

Деталі

Ринкова вартість Microsoft уже зросла на $1 трлн менш ніж за три місяці. Проте це зростання ґрунтується на очікуванні, що ШІ стане настільки ж незамінним інструментом, як колись Windows чи Word.

Аналітики попереджають: якщо Microsoft досягне $4 трлн капіталізації, її акції торгуватимуться за найвищим мультиплікатором до прибутку більш як за 20 років. Це залишає дуже мало простору для помилок.

ШІ-підрозділ у хмарному сервісі Azure приніс Microsoft приблизно $11,5 млрд виторгу за фінансовий рік – лише 4% від загального. Це вдвічі більше, ніж торік, але недостатньо, щоб виправдати мільярдні інвестиції.

Водночас партнерство з OpenAI – головним технологічним активом Microsoft у сфері ШІ – стало хитким. OpenAI хоче змінити свою структуру й отримати більше незалежності від Microsoft. Якщо стартап досягне так званого штучного загального інтелекту, він може обмежити доступ до своїх технологій, що поставить під ризик ШІ-стратегію Microsoft.

Компанія також намагається створити власні ШІ-чипи, аби зменшити залежність від Nvidia, але зі складнощами. Тим часом Microsoft оголосила про нові скорочення: 9000 працівників, після 6000 у травні. Попри зростання виторгу Microsoft має один з найнижчих виторгів на працівника серед техногігантів.

Для Nvidia ситуація простіша, але й ризикованіша. Компанія вже збільшила річні продажі більш ніж у 10 разів за три роки і продовжує зростати на 30%+ щороку. Але будь-яке падіння попиту або прорив конкурентів може обвалити її позиції.

Саме це майже сталося у січні, коли стартап DeepSeek заявив про можливість тренування великих моделей без чипів Nvidia – ринок відреагував падінням акцій на 20%.

Водночас Microsoft грає вдовгу: вона велика, капіталізована і має інструменти, щоб зробити ШІ повсякденною реальністю. Але темпи впровадження технологій можуть виявитися повільнішими, ніж розраховують інвестори. І за нинішньої оцінки кожна затримка коштуватиме дуже дорого.

Контекст

Ринок технологій переживає бум завдяки стрімкому розвитку штучного інтелекту, який стимулює зростання компаній у сферах апаратного забезпечення, хмарних сервісів і програмних рішень. Попит на ШІ-технології зростає в різних секторах – від охорони здоров’я до фінансів, що спонукає інвесторів високо оцінювати компанії, які пропонують інноваційні продукти та послуги.

Особливо помітно зростає ринок чипів для штучного інтелекту, однак конкуренція на ньому загострюється. Провідні виробники стикаються з викликами від стартапів, які розробляють альтернативні рішення для тренування ШІ-моделей. Це може зменшити залежність галузі від домінуючих постачальників, спричинити ціновий тиск і вплинути на маржу прибутку та стабільність ринку апаратного забезпечення.

Водночас технологічний сектор перебуває під тиском високих очікувань і невизначеності. Затримки у впровадженні ШІ, регуляторні обмеження та потенційні прориви конкурентів можуть посилити волатильність ринку.