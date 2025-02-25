Объемы бурения «Укрнафты» в 2024 году выросли на 280%

АО «Укрнафта» значительно усилило буровую активность в 2024 году. Компания пробурила 32 000 м – это на 280% больше, чем в 2023-м. Об этом сообщила пресс-служба компании 25 февраля.

Подробности

Из 10 новых скважин, запущенных в этом году, все показали дебит выше прогнозов, сообщили в «Укрнафте». Еще 12 скважин, начатых в четвертом квартале, находятся на разных этапах выполнения.

По словам директора «Укрнафты» Сергея Корецкого, компания активно развивает бурение и наращивает добычу, в том числе на одном из самых новых месторождений. Работы производятся собственными установками в сложных горных условиях.

На 2025 год «Укрнафта» планирует пробурить 30 новых скважин.

Контекст

Государственная «Укрнафта» является крупнейшей нефтегазовой компанией Украины. До национализации 50% + 1 акция принадлежали «Нафтогазу Украины», около 42% – группе «Приват», остальные – миноритарным инвесторам. Перед полномасштабной войной Forbes оценивал компанию в $1,5 млрд, но сейчас ее стоимость упала до $748 млн, из которых $314 млн приходится на долю группы «Приват».

В 2022-м, спустя девять месяцев войны, государство национализировало акции «Укрнафты» и «Укртатнафты», положив конец более 20-летнему управлению группой «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2023 году чистая прибыль компании составила 23,6 млрд грн, а налоговые вычеты превысили 25,7 млрд грн, включая 4,36 млрд грн налога на прибыль.

За первое полугодие 2024-го «Укрнафта» заработала 10,6 млрд грн чистой прибыли – на 25% меньше, чем за тот же период 2023-го.

11 декабря 2024 года пресс-служба сообщила, что благодаря гидроразрыву пласта дебит скважин вырос в 4,2 раза, прибавив 13 000 т нефти и более 6 млн кубометров газа.

17 января 2025-го стало известно, что впервые за 13 лет компания пробурила новую скважину на месторождении в Ивано-Франковской области.