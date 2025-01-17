«Укрнафта» вперше за 13 років пробурила нову свердловину на одному з наймолодших родовищ в Карпатах

«Укрнафта» вперше за 13 років пробурила нову свердловину на одному з родовищ в Івано-Франківській області. Про це 17 січня повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Родовище, яке відкрите ще у 1990 році, розташоване на висоті 1080 метрів над рівнем моря.

Роботи проходять у надскладних умовах, зазначив директор компанії Сергій Корецький. «Це гірська місцевість із мінімальною інфраструктурою, тому нам довелося діяти самостійно. Ринок відмовився через складність проєкту, тому ми використали власне обладнання», – прокоментував він.

У 2025-2026 роках компанія планує пробурити ще 10 нових свердловин на цьому родовищі. Паралельно з бурінням «Укрнафта» розширює пропускну здатність трубопроводів. «Наявна інфраструктура не зможе впоратися з очікуваним обсягом видобутку», – пояснив Корецький.

надано пресслужбою

Контекст

Державна компанія «Укрнафта» залишається найбільшою нафтогазовою компанією України. До націоналізації її акціонерами були «Нафтогаз України» (50% + 1 акція), група «Приват» (приблизно 42%), а решта акцій належала міноритарним інвесторам. До початку повномасштабної війни Forbes оцінював компанію у $1,5 млрд, однак нині її вартість знизилася до $748 млн, із яких частка групи «Приват» оцінюється у $314 млн.

У 2022 році, через дев’ять місяців війни, держава перевела акції «Укрнафти» та «Укртатнафти» у свою власність, завершивши понад 20-річний період контролю групою «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

За підсумками 2023 року компанія зафіксувала чистий прибуток у розмірі 23,6 млрд грн. Податкові платежі перевищили 25,7 млрд грн, із яких 4,36 млрд грн становив податок на прибуток.

У першій половині 2024 року «Укрнафта» отримала 10,6 млрд грн чистого прибутку, що на 25% менше порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

11 грудня 2024 року пресслужба компанії повідомила, що завдяки впровадженню технології гідророзриву пласта вдалося суттєво підвищити ефективність видобутку. Дебіт на свердловинах зріс у 4,2 раза, додатково було видобуто майже 13 000 тонн нафти та понад 6 млн кубометрів газу.